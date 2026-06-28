Time Out dice

Si buscas un bar de vinos donde pasar un buen rato en una de las zonas más codiciadas por los amantes del ocio nocturno madrileño, ya estás tardando en ir a conocer Querido Martínez. Toma su nombre del barrio de Buenos Aires de donde vienen los tres socios –Federico Morano, Juan Manuel Pons Lezica y Leandro Eiroa– que están detrás de una propuesta de comfort food en la que su Argentina natal está muy presente, tanto en la carta de vinos como en esos platillos viajeros de los que te hablaremos un poco más abajo. Aunque, claro está, también habrá ayudado que el local se encuentre a escasos 300 metros de la concurrida plaza de Alonso Martínez.

Sea como fuere, Querido Martínez es ese lugar donde uno se siente como en casa desde que atraviesa la puerta del espacio que en su día regentó la californiana Karen Bell con Memento. Es el primer proyecto de tres amigos cuyo único acercamiento con el mundo de la hostelería fue a través de “un pequeño emprendimiento de cerveza artesanal que tuvimos Leandro y yo hace años en Argentina”. Nos lo cuenta Juanma antes de agasajarnos con una propuesta de vinos “de todos lados” que es lo que realmente marca la diferencia en esta celebrada apertura: “Trajimos con nosotros las etiquetas argentinas con las que queríamos contar, pero aquí fuimos completando el mapa sumando referencias de otros países y regiones. Nuestra idea es que la propuesta sea concisa, pero variada y de calidad, más que sumar referencias por el mero hecho de tener una carta más extensa”.

Se refiere nuestro anfitrión a las aproximadamente 40 referencias (nueve de ellas disponibles por copas) que encontramos ahora mismo en su carta. “Entre las bodegas que reivindicamos se encuentran Durigutti, Riccitelli, Ver Sacrum (las tres de Argentina), pero también vinos italianos que traemos de Sicilia o Piemonte, blancos de Galicia y hasta referencias más clásicas de Borgoña y Burdeos”. También descubrimos que la mayoría de los pequeños productores con los que trabajan –también de España, Chile o Australia– apuestan por vinos de baja intervención y que la propiedad de este wine bar no siente especial atracción por los naturales (aunque disponen de varias opciones), algo que muchos agradecerán.

Pasamos a la parte sólida, que aquí hemos venido a comer. Te gustará saber que, como buenos argentinos, no han renunciado a incluir una milanesa de carne, con un empanado crujiente y acompañada de puré de patata, o una entraña correcta que se sirve con patatas provenzales y salsa criolla. Pero su plato más aclamado en estos primeros meses de vida son unas patatas muy bien fritas que han bautizado como ‘brasiáticas’ y que se rematan con una salsa a base de kimchi y jengibre. “Nuestra oferta abarca desde platos de comfort food hasta elaboraciones más sofisticadas, siempre en sintonía con el ambiente, la selección de vinos y la música que caracterizan al restaurante”.

Nos comenta esto cuando llega a la mesa una pata de pulpo que emplatan en una pizarra sobre una cama de patata a lo pobre con lágrimas de alioli, que es otro de los platos que no suele faltar en ninguna comanda. Y de la carta de postres nos quedamos con su tarta de queso, que se convertirá en una de las favoritas de aquellos que agradecen una buena base de galleta. Apúntate también que disponen de un menú ejecutivo por 15 euros y que los martes por la noche suelen organizar actuaciones de jazz, así que ya tienes un motivo para acercarte a conocer esta aventura madrileña con acento argentino que no ha hecho más que arrancar.