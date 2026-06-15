Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolCatalàEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Barcelona

  1. Greensland Time Out Market
    Foto: Arnau Montfort | Greensland Time Out Market
    PreviousNext
    /4
  2. Greensland, Time Out Market
    Arnau Montfort | Greensland, Time Out Market
    PreviousNext
    /4
  3. Greensland, Time Out Market
    Foto: Arnau Montfort | Greensland, Time Out Market
    PreviousNext
    /4
  4. Greensland, Time Out Market Barcelona
    Arnau Montfort | Greensland, Time Out Market Barcelona
    PreviousNext
    /4

Greensland

  • Restaurantes | Mediterránea
  • precio 1 de 4
Escrito por Time Out Barcelona Editors
Publicidad

Time Out dice

Greensland es una propuesta centrada en la comida fresca, nutritiva y accesible para cualquier momento de la jornada. Bajo el lema Normal food for everyday people, esta marca de restauración huye de las dietas restrictivas y apuesta por un menú equilibrado y colorido, ideal para el día a día. El restaurante ha evolucionado su formato original, basado inicialmente en ensaladas y wraps, para ofrecer una carta completa que cubre de manera excelente todas las opciones, desde el desayuno hasta la cena.

El núcleo de su cocina destaca por las proteínas de calidad cocinadas a baja temperatura, como el pollo al tomillo o el pollo picante Piri Piri, acompañados siempre con pan y ensalada fresca. Para quienes buscan una opción más rápida, disponen de wraps variados que van desde el de pollo crujiente hasta alternativas vegetales como el faláfel. Finalmente, para combatir el calor, la barra ofrece boles de açai y batidos naturales hechos al momento. Con su presencia en el Time Out Market, Greensland se consolida como una alternativa directa y sin complicaciones para comer sano en pleno centro de Barcelona. 

Detalles

Dirección
Moll d'Espanya, 5, segona planta
Barcelona
08039
Transporte
M: Drassanes
Horas de apertura
Todos los días de 10 a 23 h. Vi. y sá. hasta las 24 h.
Publicidad
Últimas noticias
    Volver arriba

    Quiénes somos

    Contáctanos

    Time Out Barcelona

    Time Out Worldwide

    Mapa del sitio
    © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.