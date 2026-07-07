Time Out dice

Un espectacular montaje en tono rosa chicle nos recibe en Alcalá 31. Al cruzar estas paredes rosadas viajamos en el tiempo a uno de los momentos más interesantes de la Historia del Arte nacional, la Movida. 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co' toma como punto de partida la obra 'Rapelle toi, Barbara!' realizada por Ouka Leele en 1987, una fotografía de la plaza de Cibeles que obligó a paralizar el tráfico del centro de Madrid para reflexionar sobre el mito de Atalanta e Hipómenes, los leones que tiran del carro de la diosa. El uso de las mitologías clásicas como elemento creativo es el eje vertebrador de la muestra, que reúne más de 100 piezas de artistas como El Hortelano, Ceesepe, Costus o Patricia Gadea, entre otros.

Aún vigentes, los mitos siempre se han utilizado como herramienta para interpretar el presente. En el caso de la Movida, el uso de estas leyendas resulta más que interesante por el momento político y deshace prejuicios sobre el vacío de contenido del arte de los 80. La exposición dedica espacios individuales a Sigfrido Martín Begué, Carlos Franco, Ceesepe, El Hortelano y, por supuesto, a Ouka Leele. Las salas, señalizadas con carteles de neón, presentan a la entrada vídeos de entrevistas o reportajes de los artistas realizados en la época, donde, por ejemplo, podemos escuchar al propio Carlos Franco hablar sobre la figura de Proserpina que incluyó en el mural de la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, o a Sigfrido Martín Begué hablar sobre si se consideraba un artista moderno.

Ouka Leele ocupa el espacio central, con la obra 'Rapelle toi, Barbara!'. En su sala se muestra una selección de piezas entre las que destacan algunas de la emblemática serie 'Peluquería', 'El Beso' o un bellísimo retrato de Ceesepe realizado en 1984.

En la planta superior encontramos obras de Guillermo Pérez Villalta, Costus, Patricia Gadea, Pablo Sycet o Julio Juste, entre otros, que también utilizaron o se inspiraron en figuras mitológicas para reflejar la efervescencia cultural de la capital, un Madrid que estaba habitado por jóvenes artistas conscientes del momento histórico que vivían y que, más adelante, se terminarían convirtiendo ellos mismos en mitos modernos.