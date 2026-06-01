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Viviane Sassen. Eudocimus Ruber, 2017. ©Viviane Sassen
Viviane Sassen. Eudocimus Ruber, 2017. ©Viviane Sassen | Viviane Sassen. Eudocimus Ruber, 2017. ©Viviane Sassen
Viviane Sassen. Eudocimus Ruber, 2017. ©Viviane Sassen

PHotoESPAÑA 2026: 10 exposiciones que tienes que ver

Celebra su 29ª edición con casi 100 exposiciones, más de 300 artistas y un lema, “Volver a imaginar”

Irene Calvo
Escrito por Irene Calvo
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El conocido festival mira hacia la juventud en esta edición y se propone reforzar las conexiones con este público, rompiendo con el concepto tradicional de fotografía. Además, por segundo año consecutivo presenta un país invitado, en este caso Países Bajos, con una destacada representación de artistas que aportan diferentes puntos de vista sobre la imagen en el mundo contemporáneo.

Con artistas emergentes, figuras reconocidas y consolidadas y un festival OFF tan potente como la sección oficial, PHotoESPAÑA vuelve un año más, del 13 de mayo al 13 de septiembre, para hacernos disfrutar de la fotografía. ¡Estas son algunas de las expos que no te puedes perder en esta edición!

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Exposiciones imprescindibles para visitar en PHotoESPAÑA 2026

Chema Madoz

  • Arte
  • Fotografía
  • Recoletos
Chema Madoz
Chema Madoz
Chema Madoz. Sin título, 2025

Una treintena de fotografías realizadas entre 2024 y 2025 componen esta muestra de Chema Madoz. De influencias surrealistas, Madoz construye imágenes a partir de objetos cotidianos fotografiados en su estudio con luz natural, a los que dota de nuevos significados. Las sugerentes composiciones que realiza el fotógrafo son una invitación a imaginar, soñar y ver todo lo que nos rodea desde otra perspectiva más poética, irónica o divertida.

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Tropicália

  • Arte
  • Fotografía
  • Madrid
Tropicália
Tropicália
Márcio Vilela, Superflora #4, 2021 ©Marcio Vilela

Los trabajos de María Ana Vasco Costa, Márcio Vilela y Ariamna Contino se dan cita en esta muestra que propone un viaje sensible y crítico por el paisaje tropical brasileño. Los tres artistas desarrollan una investigación artística del espacio natural desde diferentes perspectivas. Fotografía, vídeo, pintura e instalación invitan a comprender el paisaje y relacionarlo con conceptos como la memoria, el tiempo y la exuberancia o a explorar su complejidad desde una lectura contemporánea.

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La sombra fuera de tiempo. Sebastián Díaz Morales

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  • Fotografía
  • Madrid
La sombra fuera de tiempo. Sebastián Díaz Morales
La sombra fuera de tiempo. Sebastián Díaz Morales
Sebastián Díaz Morales. '#2 Fragments Before Midnight', 2024. De la serie' Under the Falling Sky', videoinstalación

¿Y si la sombra no fuera un monstruo? A partir del título del relato de H. P. Lovecraft, Sebastián Díaz Morales plantea un proyecto que presenta la sombra como una señal de un mundo que ha dejado de ser, una realidad paralela que ha desaparecido. A través de vídeos, cajas de luz, instalaciones y sonidos, el artista intenta sintonizar con ese espacio que ya no está y, a la vez, nos recuerda constantemente que ese tiempo que se ha perdido, podría ser el nuestro en un futuro no muy lejano.

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La servidumbre (1975-1989). Sandra Eleta

  • Arte
  • Fotografía
La servidumbre (1975-1989). Sandra Eleta
La servidumbre (1975-1989). Sandra Eleta
Sandra Eleta, “Romy". De la serie “La Servidumbre 1975-1989"

Hace casi 30 años desde la última exposición individual en España de la artista panameña Sandra Eleta y esta es una excelente oportunidad de volver a disfrutar de su obra. La serie “La servidumbre (1975-1989)” es uno de los trabajos más destacados en la trayectoria de la fotógrafa. Fue realizada entre España y Panamá e indaga sobre la representación del poder en la intimidad cotidiana. Eleta fotografió a empleadas domésticas en sus lugares de trabajo, pero utilizando un lenguaje visual que cuestiona las jerarquías establecidas.

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La esperanza en medio del caos. Christine Spengler

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  • Fotografía
  • Conde Duque
La esperanza en medio del caos. Christine Spengler
La esperanza en medio del caos. Christine Spengler
Christine Spengler. Día de la mujer islámica. Irán,1979

Los conflictos armados que han marcado el mundo durante las últimas cuatro décadas protagonizan esta muestra de la fotógrafa francesa Christine Spengler. Un recorrido que muestra a quienes viven la violencia de la forma más digna posible, sin esconder su vulnerabilidad y humanidad. La producción de Spengler posee una fuerte carga emocional, ya que su implicación va más allá del mero trabajo testimonial. Por otra parte, impacta cómo sus instantáneas conectan fácilmente con las crisis actuales, demostrando que la historia se repite de una manera cíclica.

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LUX&UMBRA. Viviane Sassen

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  • Fotografía
  • Recoletos
LUX&UMBRA. Viviane Sassen
LUX&UMBRA. Viviane Sassen
Viviane Sassen. Double, 2010 © Viviane Sassen

La primera gran retrospectiva de Viviane Sassen en nuestro país llega gracias al país invitado de esta edición, Países Bajos. La muestra repasa la trayectoria de la artista, con imágenes de reconocidas series como “Flamboya” o “Parasomnia”, así como fotografías de Kenia, donde Sassen pasó su infancia, una experiencia que marcó su relación con la luz. La muestra no sigue un esquema cronológico, sino que se configura como un recorrido poético donde conviven imágenes de diferentes series y épocas.

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En la ruta. Cano Erhardt

  • Arte
  • Fotografía
En la ruta. Cano Erhardt
En la ruta. Cano Erhardt
Cano Erhardt. En la ruta #1

Fotografiar el viaje, en lugar del destino. Cano Erhardt se convierte en un deambulador de caminos y presta atención a aquello que suele pasar desapercibido, el paisaje del trayecto, la carretera, el polvo, el vacío. El fotógrafo se detiene en la belleza de los pequeños grandes detalles que quedan siempre en segundo plano y les otorga un inesperado protagonismo que también invita a los espectadores a plantearse qué es lo importante en un viaje.

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Richard Avedon. In the American West

  • Arte
  • Fotografía
  • Chueca
Richard Avedon. In the American West
Richard Avedon. In the American West
Petra Alvarado, factory worker, on her birthday, El Paso, Texas, April 22, 1982. Photographs by Richard Avedon. © The Richard Avedon Foundation

Más de mil personas fueron fotografiadas por Richard Avedon entre 1979 y 1984 para “In the American West”, una serie que muestra cómo las clases trabajadoras de Estados Unidos se vieron afectadas por las agresivas políticas neoliberales. La exposición reúne una selección de estas imágenes junto a materiales sobre el proceso de creación de esta emblemática serie, con la que Avedon rompió con su consolidada trayectoria como fotógrafo de moda para desarrollar un trabajo con fuerte carga crítica sobre la sociedad estadounidense.

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Cristina Stolhe

  • Arte
  • Fotografía
Cristina Stolhe
Cristina Stolhe
Cristina Stolhe. Sin título. © Cristina Stolhe

La artista pontevedresa Cristina Stolhe realiza su segunda individual en El Chico de la mano de PHotoESPAÑA. El trabajo de Stolhe se centra en la experiencia humana y en la intimidad, utilizando la fotografía como un agente voyeur o, también, un espejo donde observar nuestro reflejo. En esta muestra, Cristina se centra en los espacios cotidianos y domésticos y alude a las experiencias compartidas para plantear la fotografía como un espacio de memoria y conexión y no como una herramienta cerrada y definida.

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Disfuncionarias. Tanit Plana

  • Arte
  • Argüelles
Disfuncionarias. Tanit Plana
Disfuncionarias. Tanit Plana
Tanit Plana, de la serie Disfuncionarias. ©Tanit Plana.

Tanit Plana reflexiona sobre el cuerpo funcionarial que se encarga de administrar, registrar y conservar las colecciones de museos. Un cuerpo marcado por normas que contrasta con la realidad de una colección artística, viva, cambiante y que excede cualquier sistema de clasificación. Para “Disfuncionarias”, Plana ha ideado una instalación site specific compuesta por telas donde se han impreso imágenes, de tal manera que se desligan de la rigidez del formato habitual y se vuelven flexibles y deformes, una representación visual de ese encuentro entre lo funcionarial y lo artístico.

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