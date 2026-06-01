El conocido festival mira hacia la juventud en esta edición y se propone reforzar las conexiones con este público, rompiendo con el concepto tradicional de fotografía. Además, por segundo año consecutivo presenta un país invitado, en este caso Países Bajos, con una destacada representación de artistas que aportan diferentes puntos de vista sobre la imagen en el mundo contemporáneo.

Con artistas emergentes, figuras reconocidas y consolidadas y un festival OFF tan potente como la sección oficial, PHotoESPAÑA vuelve un año más, del 13 de mayo al 13 de septiembre, para hacernos disfrutar de la fotografía. ¡Estas son algunas de las expos que no te puedes perder en esta edición!

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