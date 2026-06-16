Time Out dice

Más allá de la mera estética o de su función primitiva de protección, las uñas pueden vincularse con la economía, también pueden desafiar las ideas hegemónicas sobre el género o, sencillamente, convertirse en modificaciones del cuerpo. Las obras de Ana Laura Aláez, Laure Prouvost, Lisa Jäger, María Alcaide, Mika Rottenberg, Pilar Albarracín, Rasmus Nilausen y Vinh Mai Nguyen nos proponen pensar sobre estos conceptos en 'Uñas'.

Al entrar a The Ryder, nos recibe la obra de Mika Rottenberg, 'Finger', un dedo hiperrealista que gira en un lento e hipnótico movimiento, gracias al cual vemos desde distintos ángulos una larga uña sobre la que hay pintada una galaxia. Al aislar una parte del cuerpo y rotarla de forma antinatural, la artista cuestiona todo lo referente a la uña, desde su connotación de género hasta un sistema capitalista sostenido por lo que se espera de quienes portan uñas como esta.

Ya en la planta baja, escuchamos quejidos procedentes de una vieja olla exprés entreabierta. Asoma también una mano con las uñas pintadas de rojo y, en la parte posterior, una mata de pelo negro. Se trata de una obra de Pilar Albarracín que los comisarios, Carmen Lael Hines y Roberto Majano, categorizan como de "horror doméstico", ya que representa el cuerpo de una mujer que ha terminado convirtiéndose en una olla exprés y de ella solo quedan el pelo, las uñas y los suspiros. Una forma tan dolorosa como humorística de representar el trabajo doméstico sexuado.

En medio del espacio de la planta baja se encuentra el singular salón de uñas que ha preparado Lisa Jäger. A través de prótesis de uñas, a medio camino entre lo animal y lo tecnológico, la artista reflexiona sobre la uña como garra sin género.

Finaliza el recorrido la instalación de María Alcaide, con piezas del proyecto titulado 'Guǎnlǐ de shǒu. The managed hand', donde visibiliza el encuentro que se produce en los salones de uñas entre mujeres, por lo general, precarizadas que, paradójicamente, cuidan el cuerpo de otras mujeres más privilegiadas, un frágil equilibrio que en cualquier momento puede colapsar.