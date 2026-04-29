Time Out dice

Es la tercera arista de un triángulo que, dibujado sobre el mapa del este de Madrid, deja clara que la base (el restaurante Gozar y el puesto de mercado Picar by Gozar) fue primero: la delata su proximidad, aunque sea solo un paseo de veinte minutos el que separa el mercado de Tirso de Molina y sus alrededores (donde se encuentran los dos primeros locales de este pequeño grupo) de Gozar en la Gloria. Hay que subir, remontando el paseo de Extremadura, para llegar hasta allí.

Local en esquina, con barra principal y otras aledañas, buena luz por sus ventanales a ambos lados y una terraza donde se juntan vecinos y curiosos llegados a probar la propuesta all day de Pablo Morales, que lleva ya un tiempo afinando un mismo lenguaje, transversal a todos sus proyectos. En Gozar en la Gloria el cocinero y emprendedor madrileño remarca su constante y desdramatiza la idea de una experiencia gastronómica encorsetada en una apuesta por el disfrute en cualquiera de sus versiones. Del desayuno a la cena, en horario continuo y sin cerrar cocina. Este es un bar de barrio al que se viene a desayunar, comer, picar o cenar muy bien y en el que se despliega una propuesta sin complejos ni falsas pretensiones, aunque absolutamente meritoria.

¿Que quieres desayunar? Pues puedes hacerlo hasta las 13:00h. Elige, ahora, si será un mollete (entre opciones dulces y saladas, no falta la zurrapa casera ni el lomo con pimientos y queso), el bizcocho casero, un mixto o el pincho de tortilla de Moni (generosísimo en cantidad, poco cuajado en el interior sin deshacerse y hecho al momento, acompañado de un pan bien elegido) a un precio que ya apenas se encuentra en esta ciudad (4,50 euros). Si tienes ganas de un churro o una porra, puedes pedirlos por unidad.

Y si lo que buscas es picar, compartir, hacer aperitivo, comer algo… La carta incluye un apartado de platos (muchos disponibles por medias raciones) que se ahorran la técnica vacía y las referencias obvias. Directa al grano: hay producto, hay intención y, sobre todo, hay una narrativa clara que apuesta por encontrar el placer (ese “goce en la Gloria”) en platos reconocibles y tradicionales hechos desde la perspectiva de la calidad manteniendo un precio muy ajustado.

Opciones como sus torreznos, bien fritos pero diferentes a todos los demás torreznos de la cena, seguramente por el regustito de la mayonesa de pickles y la salsa macha, básica en la cocina mexicana y que aquí casa a la perfección. Las bravas son las de Gozar, con su pimienta de Sichuan y la ensaladilla lleva mojama y huevo. Chipirones en su tinta con arroz y ajitos fritos, para volver a la infancia en un salto o, para quien busca consitencia, sus callos con patatas y huevo. Adicionalmente, hay una opción del clásico concepto de plato combinado, que varían semanalmente.

De beber, del café al vino, pocas referencias, bien elegidas y en armonía con el resto de la carta. Desde el café bombón hasta el banana split, se destila un halo de autenticidad no impostada difícil de encontrar atravesando nuevos conceptos. En una escena gastronómica cada vez más homogénea y previsible, se agradece que aparezcan bares como este, que se permiten ser coherentes con su propia filosofía del primer al último bocado.