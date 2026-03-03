El feminismo vuelve a recorrer las calles de Madrid durante la celebración del Día Internacional de la Mujer. Así, el próximo domingo 8 de marzo (8M), se han convocado dos manifestaciones, que atravesarán el centro de la capital. Por una parte, Comisión 8M, bajo el lema 'Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes', y por la otra, el Movimiento Feminista de Madrid, con el mantra 'Ni veladas, ni explotadas, ni prostituidas'.

Manifestación 8M. Comisión 8M

Este será el recorrido de las manifestaciones por el 8M en Madrid

Ambas marchas tendrán lugar el domingo 8 de marzo, a las 12.00 h. Por una parte, la manifestación organizada por la Comisión 8M arrancará en Atocha, pasando por el paseo del Prado, Cibeles, la calle de Alcalá y finalmente, el metro de Sevilla. En su manifiesto, publicado en las redes sociales, Comisión 8M aboga por "la unión, la diversidad, el orgullo y la justicia, frente a la persecución masiva de las personas inmigrantes, el colonialismo extractivista, la violencia machista o los discursos de odio".

Por otra parte, la marcha del Movimiento Feminista de Madrid también saldrá a las calles a partir de las 12.00 h, partiendo desde Cibeles, y atravesando la calle de Alcalá, Gran Vía, Callao y finalmente la plaza de España. Según su manifiesto objetivo es manifestarse ante la "barbarie patriarcal de las guerras, genocidios y masacres contra la población". Así, "el feminismo, como movimiento internacionalista se alza con la fuerza de décadas de lucha y el impulso de miles de mujeres en el mundo que protagonizan las marchas del 8 de marzo, por ellas mismas y por todas las que no pueden hoy hacerlo".

Movimiento Feminista de Madrid. @movimientofeministademadrid

