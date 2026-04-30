Cada vez queda menos para el final de curso y el regreso de las vacaciones de verano. Pero son ya muchos los padres que tienen el ojo puesto en septiembre, con el regreso de las clases y lo que puede ser, para muchos estudiantes, sus primero pasos en las rutinas educativas. Con una gran variedad de centros públicos y concertados para elegir en la capital, una nueva escuela privada abrirá sus puertas en Madrid en 2027.

Así será la nueva escuela privada que abrirá en Madrid

Tras poner en marcha el proceso de admisión del centro, que abrirá sus puertas en septiembre de 2027, Brighton College Madrid nace con el objetivo de ofrecer una educación de referencia mundial en el corazón de España, asentado en los valores de la curiosidad, confianza y amabilidad. El centro ofrecerá los programas iGCSE y el Diploma del Bachillerato Internacional (IB).

Brighton College Madrid

Entre los elementos que distinguen al centro de la actual oferta educativa madrileña, destaca una política de uso de tecnología y dispositivos móviles clara y basada en la evidencia: sin dispositivos en las etapas de Infantil y Primaria, y con restricción del 'smartphone' para todos los alumnos hasta al menos los 16 años.

El colegio también contará con un programa de futuro que incluye materias de emprendimiento, oratoria y bienestar, al igual que una amplia oferta de actividades extraescolares diarias en deporte, música, teatro y otras disciplinas. Todos los alumnos aprenderán inglés y español, mientras que el mandarín se incorporará como tercera lengua desde la etapa de Primaria.