Con la llegada de las vacaciones de verano, las familias ya buscan los planes más entretenidos para los pequeños de la casa. Ya sea darse un refrescante chapuzón en alguna de las piscinas municipales, visitar un parque acuático o apuntarse a un campamento, la capital cuenta con una gran cantidad de planes para los más pequeños a los que ahora se suma un nuevo parque infantil con toboganes, piscina de bolas y camas elásticas.

Monkey Town Monkey Town

Abre en Madrid un nuevo parque infantil con toboganes y paredes de escalada

Ubicado en el Oasiz Madrid, Monkey Town abre sus puertas como un espacio de ocio dirigido al público familiar. Con una superficie de 1.721 metros cuadrados, las instalaciones cuentan con toboganes de distintas alturas, paredes de escalada, piscinas de bolas y una zona de camas elásticas. Entre los aspectos más destacados de Monkey Town, se encuentran las entradas con tiempo de juego ilimitado, ofreciendo la posibilidad a los niños de usar las instalaciones sin restricciones horarias durante las visitas.

Oasiz Madrid Monkey Town

El nuevo parque cubierto también cuenta con una zona de descanso para acompañantes, al igual que servicio de restauración. Este espacio ha sido diseñado bajo un concepto de ocio seguro, dinámico y saludable, orientado a que los niños y niñas puedan explorar y divertirse. Nacida en 2001, la cadena de parques infantiles 'indoor' Monkey Town, originaria de Países Bajos, cuenta con 60 centros repartidos por Europa.

Cómo conseguir entradas para Monkey Town

Monkey Town abre sus puertas de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 h. Las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste de 12,50 € (tiempo ilimitado) mientras que, la entrada 'baby' (niños de 1 a 3 años) tiene un precio de 6,50 €.

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