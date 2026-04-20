Noticias

Abre un nuevo megaoutlet con productos del hogar, electrodomésticos y chollos desde 10 euros a menos de media hora de Madrid

Inspirada en el modelo tradicional de 'feirón', la nave industrial cuenta con una gran variedad de devoluciones de grandes tiendas y liquidaciones de Amazon

Llorenç Julià Ruiz
Llorenç Julià Ruiz
Tienda de electrodomésticos. Shutterstock
Con la llegada de la primavera, qué mejor momento para redecorar y renovar tu casa. Ya sean productos para el hogar; electrodomésticos como cafeteras, tostadoras o batidoras, e incluso artículos para los más pequeños, como bicicletas, una nueva propuesta que busca sacudir el mundo del 'retail' aterriza en Madrid. Y está pensada sólo para los más rápidos.

Abre en Madrid un nuevo outlet con muchas ofertas

Con palés llenos de mercancía a bajo coste, donde encontrar una gran variedad de devoluciones de grandes tiendas y liquidaciones de Amazon, en Mega Feirón podréis rebuscar entre auténticas gangas, que van desde tecnología y hogar, hasta electrónica, juguetes, decoración y miles de productos más a bajo coste, y con stock limitado.

El concepto de este nuevo outlet está inspirado en el modelo tradicional de 'feirón', pero adaptado a tiempos modernos, y pensado para los compradores más rápidos, pues los artículos que están un día puede que ya no estén al siguiente. Mega Feirón abre así sus puertas con una promesa clara: precios imbatibles, stock cambiante y una experiencia de compra única.

Cuándo abre Mega Feirón

La nave industrial de Mega Feirón abre sus puertas de miércoles a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, en la calle San Erasmo 29 (Villaverde).

Los mejores outlets que puedes visitar en Madrid

Desde telas y moda hasta cerámica, hogar, cerámica o vinos, en Madrid se pueden encontrar todo tipo de outlets, con una gran variedad de productos a los precios más competitivos. Para todos los gustos, en esta lista hemos incluido nuestros favoritos.

NO TE LO PIERDAS: Así es el nuevo megaoutlet con lavadoras, televisores y frigoríficos al mejor precio: está a 20 minutos de Madrid e incluye instalación gratuita

