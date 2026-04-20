Con la llegada de la primavera, qué mejor momento para redecorar y renovar tu casa. Ya sean productos para el hogar; electrodomésticos como cafeteras, tostadoras o batidoras, e incluso artículos para los más pequeños, como bicicletas, una nueva propuesta que busca sacudir el mundo del 'retail' aterriza en Madrid. Y está pensada sólo para los más rápidos.
Abre en Madrid un nuevo outlet con muchas ofertas
Con palés llenos de mercancía a bajo coste, donde encontrar una gran variedad de devoluciones de grandes tiendas y liquidaciones de Amazon, en Mega Feirón podréis rebuscar entre auténticas gangas, que van desde tecnología y hogar, hasta electrónica, juguetes, decoración y miles de productos más a bajo coste, y con stock limitado.
El concepto de este nuevo outlet está inspirado en el modelo tradicional de 'feirón', pero adaptado a tiempos modernos, y pensado para los compradores más rápidos, pues los artículos que están un día puede que ya no estén al siguiente. Mega Feirón abre así sus puertas con una promesa clara: precios imbatibles, stock cambiante y una experiencia de compra única.
Cuándo abre Mega Feirón
La nave industrial de Mega Feirón abre sus puertas de miércoles a domingo, en horario de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h, en la calle San Erasmo 29 (Villaverde).
