Arte, arquitectura y literatura, todo en uno y como nuevo pilar cultural de Madrid. De la mano del matrimonio formado por la psicóloga Elena Ochoa y el arquitecto Norman Foster, la pareja se embarca en un nuevo proyecto, con la apertura de una librería y sala de exposiciones ubicada en la que antiguamente fue hogar de las galerías Marlborough y Soledad Lorenzo, en pleno barrio de Chamberí.

Ubicada en la calle Orfila, 5, el proyecto de la editorial Ivorypress de Ochoa, junto a la Fundación Norman Foster, nace como una propuesta engloba una librería internacional, junto a salas de exposición permanente de los libros de artista que Ivorypress ha publicado en las últimas tres décadas, y la ampliación de las instalaciones para el 'Centre for City Science', de la sede del conocido arquitecto de Mánchester, ubicada a apenas cinco minutos.

Este espacio híbrido también acogerá otras actividades, como exposiciones temporales, charlas o presentaciones, en lo que supone el traslado definitivo de Ivorypress, la editorial especializada en arte contemporáneo que Ochoa fundó en Londres en el año 1996, a un espacio más amplio y visible en la capital.

El local elegido, antigua galería Marlborough, y antes la sede de Soledad Lorenzo, es todo un referente del mercado artístico madrileño, y su transformación busca mantener vivo el pulso cultural del barrio de Chamberí. Al cruzar las puertas, podréis encontrar una gran variedad de piezas únicas, en un espacio donde los libros toman el papel protagonista.

Espacio dedicado a la importancia de los libros y su valor tanto cultural como artístico, el nuevo espacio de Ivorypress abre sus puertas de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h, y los sábados, de 10.00 a 14.00 h. Según su calendario, las futuras charlas y presentaciones se llevarán a cabo los sábados por la mañana, a las 12.00 h. La nueva librería, especializada en libros de arte y cultura, también incluye secciones como música, cine y diseño.

