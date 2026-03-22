La intervención urbana se une a la profunda transformación que está experimentando el eje del paseo de la Castellana

Madrid es una ciudad en constante fase de cambio. Ya sean ambiciosos proyectos como el futuro Parque Castellana o el nuevo bulevar que conectará Cibeles con la Puerta de Alcalá, e incluso actividades bajo tierra, como la automatización de la línea 6 del metro, la capital se embarca en todo tipo de obras, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus residentes y visitantes.

AZCA. Ayuntamiento de Madrid

Así será el nuevo AZCA: un gran parque, más de 1.000 árboles y bancos

Tras un acuerdo histórico, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado el proyecto básico para la remodelación de AZCA, poniendo así en marcha una actuación integral, unitaria y definitiva en uno de los espacios de referencia de la capital. Estos trabajos se unen así a la profunda transformación urbana que está experimentando el eje del paseo de la Castellana.

Las mejoras abarcarán una superficie de más de 132.000 metros cuadrados, de los que 82.755 m² son públicos y 50.140 m² son privados de uso público. La intervención supondrá el rediseño de todo ese espacio, que presenta múltiples niveles, para generar una accesibilidad total, incluyendo la instalación de dos nuevos ascensores y la renovación de las aceras de las calles perimetrales (avenida del General Perón, paseo de la Castellana y calles Joaquín Costa y Orense).

AZCA. Ayuntamiento de Madrid

A ello se añade la revisión, análisis, reparación e impermeabilización de las estructuras existentes bajo rasante y la renovación completa del saneamiento del ámbito a través de un nuevo sistema de drenaje integral y la reparación de los colectores profundos existentes, así como de los pozos de acometida.

La remodelación también contempla la creación de un gran parque central, donde se plantarán más de 1.000 árboles nuevos, de más de 40 especies distintas, con el objetivo de dar identidad a los distintos espacios. Asimismo, el agua se convertirá en un elemento esencial, integrándose en el nuevo paisaje. Otro de los puntos clave de la intervención será la renovación de los 33 pasajes interiores del ámbito, situados en dos niveles distintos, que se dotarán de nueva iluminación, señalética y acabados, mejorando la seguridad y accesibilidad. La conexión entre los diferentes espacios se mejorará mediante un anillo central de circulación y cinco pasarelas peatonales que permitirán recorrer todo el ámbito.

A todo esto se une la creación de 19 zonas estanciales, y la construcción de 150 metros lineales de asientos en forma de graderío en la ladera del parque central, un espacio pensado para celebrar todo tipo de actividades culturales. El renovado AZCA contará, además, con decenas de bancos distribuidos por todos los espacios y varias áreas de juegos infantiles integradas en las zonas naturales.

AZCA. Ayuntamiento de Madrid

Tras la presentación del proyecto básico, el Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos, recibirá un proyecto de ejecución completo para su supervisión, aprobación y posterior licitación de la obra. Dicha obra, cuyo importe máximo de ejecución será de 89,3 millones de euros, será promovida por el Consistorio, que aportará 55,6 millones de euros y contará con la cofinanciación de los privados, que aportarán 33,7 millones de euros. Estas cantidades responden a la titularidad del suelo sobre el que se va a actuar. La previsión es que las obras puedan comenzar en el primer semestre de 2027.

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