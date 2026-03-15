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Cambio de hora en España: ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

Con la llegada del horario de verano, se prolongan las horas de luz

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Reloj cambio de hora
© Shutterstock
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Tras una época de lluvias constantes, nevadas y un sol que parecía no querer asomarse, cada vez queda menos para la esperada llegada de la primavera. Con el regreso del buen tiempo a la vuelta de la esquina, parece que el abrigo cada vez hará menos falta y, otra cosa que llega cuando suben las temperaturas es el cambio al horario de verano.

Puerta del Sol
Shutterstock

Este año, la primavera dará comienzo el próximo viernes 20 de marzo, época en la que ya podremos disfrutar de más horas de luz y un clima mucho más agradable para pasear por la ciudad, disfrutar de una buena terraza o visitar algunos de los lugares más emblemáticos de Madrid. La idea original del cambio de hora es precisamente hacer un uso más óptimo de la energía y aprovechar las horas de luz solar para evitar un mayor consumo. El primer cambio de hora de 2026 tendrá lugar durante la madrugada del domingo 29 de marzo. Durante esa noche, a las 02.00 h de la madrugada, los relojes se adelantarán a las 03.00 h.

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