Tras casi ocho años abierta, hasta finales de mes se podrán comprar todos los libros, al igual que algunas piezas de decoración

"La vida son etapas, y cuando una etapa se termina, yo creo que hay que ser igual de valiente para empezar, para emprender, para iniciar una aventura, como hay que serlo para decir hasta luego". Así se despide Laura Riñón de Amapolas en Octubre, popular librería del barrio de Chueca que, tras casi ocho años de actividad, baja sus persianas a finales de julio.

Amapolas en Octubre Amapolas en Octubre

Esta querida librería del centro de Madrid cierra este mes

Ubicada en la calle Pelayo, 60, cerrará sus puertas de forma definitiva el próximo domingo 26 de julio, asegurando en su comunicado de redes sociales que "este sueño se termina". A excepción de algunos artículos, como la máquina de escribir (propiedad de la dueña), se podrán comprar todos los libros de la tienda, al igual que la decoración, como los cuadros. Además, la planta inferior acogerá la celebración de un mercadillo.

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Tras impactantes cierres este año como la Cafebrería ad Hoc o Tipos Infames, Madrid (y la comunidad de 'amapolers') se despide así de otra emblemática librería de la capital, que poco a poco va perdiendo queridos lugares donde disfrutar de la lectura.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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