Este nuevo espacio cultural y social está inspirado en el espíritu de encuentro de las tradicionales 'placitas' boricuas

Coincidiendo con la esperadísima llegada de Bad Bunny a la capital, con 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', diez conciertos que revolucionarán el estadio Riyadh Air Metropolitano, la ciudad acogerá la primera edición de 'La Placita en Madrid', un nuevo espacio cultural y social inspirado en el espíritu de encuentro de las tradicionales 'placitas' boricuas.

Malasaña se convierte en Puerto Rico durante un fin de semana

El local, situado en el barrio de Malasaña (c/ Noviciado, 4) reunirá una programación gratuita de música, talleres, conversaciones, gastronomía y arte, con el objetivo de acercar la escena contemporánea puertorriqueña al público de la ciudad. Esta iniciativa, impulsada por Lola Montilla, y Fiama Morales, nace como una celebración de la comunidad y la escena boricua en la ciudad, al igual que una invitación abierta a descubrir una cultura que atraviesa actualmente uno de sus momentos de mayor proyección internacional.

La Placita en Madrid. Dora Cabanillas

La programación de 'La Placita', que se celebrará entre los días 29 y 31 de mayo, pone el foco en algunas de las expresiones culturales contemporáneas más reconocibles de Puerto Rico, con la música como uno de sus ejes principales. Así, podréis participar en talleres de salsa y de plena, además de sesiones musicales a cargo del DJ Marcos Flores.

Otro de los ejes principales del evento serán las actividades en torno a las bebidas tradicionales, con degustaciones de café puertorriqueño, experiencias de maridaje con ron y chocolate y una propuesta de coctelería inspirada en la isla.

La agenda cultural se completa con conversaciones, presentaciones de libros y encuentros con artistas. A lo largo del fin de semana, también podréis descubrir proyectos de moda, arte y diseño vinculados a Puerto Rico.

Bad Bunny lanza una nueva colección de ropa

Bajo el nombre 'Benito Antonio' (nombre real del artista), esta se convierte, sin duda, en uno de los lanzamientos más esperados y exclusivos de la temporada de primavera-verano. Entre las prendas de esta nueva colección, podéis encontrar una variedad de camisetas, bermudas, pantalones, sudaderas, camisas, cazadoras, jerséis, polos, bolsos y accesorios. Esta colección, nacida en Puerto Rico, está arraigada en el mundo personal de Benito Antonio Martínez Ocasio, como "los lugares que lo moldearon, el instinto que lo ha guiado y la identidad que define todo lo que crea".