Con camisetas de edición limitada, el merchandising aterriza en colaboración con adidas

Cada vez queda menos para la esperadísima llegada de Bad Bunny a la capital. El gigante puertorriqueño convertirá el estadio Riyadh Air Metropolitano en su hogar a lo largo de varias fechas, parte de 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', que pasará por Madrid con un total de diez conciertos. Más allá de qué canciones sonarán o cómo será el escenario, son muchas las personas que se plantean cómo ir vestidas al concierto de Benito Antonio.

Adidas x Bad Bunny Tour Merch. Edwin Panneflek

Así es la nueva colección de ropa inspirada en la gira mundial de Bad Bunny

Y, precisamente, Bad Bunny trae una propuesta ideal para los amantes de su música. El artista se une a adidas, con el lanzamiento inesperado de una colección cápsula de merchandising dedicada a Madrid con camisetas de edición limitada y una estética puramente local, y que buscan ir más allá de poner la fecha del concierto y dónde se ha celebrado.

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Para hacerte con estas piezas, las opciones son muy directas. Puedes comprarlas online a través de la web y la app oficial de adidas o esperar al día del directo y buscarlas en los stands oficiales de merchandising dentro del propio recinto.

Los mejores conciertos de 2026 en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral.