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Artista favorito, primer día en la app y canción más reproducida: así es el nuevo 'wrapped' sorpresa de Spotify

Bajo el nombre 'Tus Años en Modo Fiesta', la creativa propuesta ofrece un resumen de tus principales datos desde que te registraste en la plataforma

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Tus Años en Modo Fiesta. Spotify
Tus Años en Modo Fiesta. Spotify
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Uno de los momentos más esperados del año por los amantes y usuarios de la aplicación de 'streaming' de música por excelencia, Spotify celebra 20 años con el lanzamiento de un nuevo y sorprendente 'wrapped'. Bajo el nombre 'Tus Años en Modo Fiesta', la creativa propuesta ofrece un resumen de tus principales datos desde que te registraste en la plataforma.

Spotify celebra 20 años con un nuevo 'wrapped' sorpresa

Así, podréis descubrir y rememorar cuál fue la primera canción que escuchasteis en Spotifyla que más habéis escuchado, vuestro artista favorito, el día en el que entrasteis por primera vez en la app (o la web) y el total de canciones reproducidas, al igual que la posibilidad de guardar una lista de vuestras canciones más escuchadas, acompañadas del número de veces que lo habéis hecho.

Podéis acceder a este nuevo 'wrapped' sorpresa desde la aplicación móvil, al igual que a través de vuestro navegador, bajo el nombre 'Tus Años en Modo Fiesta'. Así, se pondrá en marcha un carrusel de diapositivas, donde recordar'Tu primer día en Spotify', número de canciones escuchadas, primera canción escuchada o 'Tu artista top de todos los tiempos'.

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