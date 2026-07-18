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Concierto gratis en un rincón de ensueño de la sierra de Madrid este verano: vuelve Música en cada rincón

La cita musical también recorrerá distintos municipios de todo el país

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Música en cada rincón
Suakai | Música en cada rincón
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Madrid vuelve a acoger este verano el proyecto 'Música en cada rincón', una iniciativa del colectivo 'neomusical' Suakai, que se extiende por todo el territorio nacional con el objetivo de acercar la música a los lugares más recónditos y despoblados. En esta edición, esa vocación comunitaria toma forma en la Plaza Suakai, concebida como el centro vivo de cada jornada, un lugar de encuentro gratuito, donde la música se expande más allá del escenario. 

Música en cada rincón
SuakaiMúsica en Cada Rincón

La Plaza Suakai actúa como epicentro de cada parada, donde compartir una experiencia común antes del concierto. Allí convivirán la artesanía local, la gastronomía, la tecnología y la participación local, a través de propuestas como el reto ciclista 'Landismo Challenge', la aventura de 'Reflejos', el 'Universo Neomúsica' o 'Voces del territorio', un espacio pensado para escuchar las historias de quienes habitan cada lugar. También estará presente 'El momentico Suakai', una pausa para degustar y disfrutar de pacharán y queso navarro.

Cuándo se celebrará 'Música en cada rincón' en la Comunidad de Madrid

Este viaje sonoro llegará al municipio madrileño de Patones el sábado 1 de agosto, una experiencia que se completará con un concurso de fotografía y vídeo que invita a aportar una mirada propia sobre 'Música en cada rincón'. Igualmente, también pasará por municipios de Cantabria, Huelva, Cáceres, Lleida, La Rioja o Navarra.

Música en cada rincón
SuakaiMúsica en cada rincón

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