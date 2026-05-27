Con el llegada del buen tiempo, qué mejor que disfrutar de todo tipo de actividades al aire libre

Con la llegada de la primavera, qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea un concierto, un pícnic a junto a la ribera del río Manzanares, un agradable paseo por alguno de los parques y jardines más bonitos de Madrid o tomar algo en una terraza, las calles de la capital vuelven a llenarse de la capital.

Ya sea El Retiro o la Plaza de España, Madrid se llena de interesantes planes para toda la familia. Este fin de semana, será la plaza de Olavide la que se llena de actividades, que incluyen un gran mercadillo, deliciosas propuestas gastronómicas e incluso música en directo.

The Festival by Olavide: vuelve este mercadillo protagonizado por el talento local

Sin duda, uno de los planes más populares semana tras semana, vecinos y curiosos en la capital se convierten en amantes de los mercadillos. Con populares opciones como El Rastro, el Mercado de las Ranas, la Feria de Artesanía de Recoletos o el Mercado de Motores, en pleno corazón del barrio de Trafalgar, la plaza de Olavide protagoniza un evento repleto de talento local y buen rollo.

The Festival by Olavide. Ayuntamiento de Madrid

'The Festival by Olavide' regresa al distrito de Chamberí con una celebración que incluye un poco de todo, desde moda y arte hasta gastronomía, decoración y música para darlo todo. Así, esta plaza, donde confluyen las calles de Santa Feliciana, Trafalgar, Gonzalo de Córdoba, Murillo, Palafox y Raimundo Lulio, se convertirá en un plan ideal para disfrutar del soleado fin de semana, un variado mercadillo que se celebrará el sábado 30 de mayo, en horario de 11.00 a 20.00 h.

OlaVibe Fest: propuestas gastronómicas, música y un 'street market'

OlaVibe Fest by Aperol transformará la plaza de Olavide en un punto de encuentro donde el aperitivo, la música y la cultura local serán los protagonistas, el próximo sábado 30 de mayo. Durante esta jornada, los bares de la plaza se llenarán de ambiente, con distintas propuestas gastronómicas especiales. La música será uno de los grandes protagonistas, con actuaciones en directo de GOMZ, Begut o GRISO. Cada concierto contará con encuentros 'meet & greet', para que podáis conectar de una forma más cercana con los artistas.

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