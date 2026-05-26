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Concierto y pícnic al aire libre junto a la ribera del río Manzanares: así es el plan gratis para toda la familia que se celebrará este fin de semana

El festival 'Ventolera. Música y naturaleza' celebra su cuarta edición invitando a disfrutar de una jornada cultural

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Ventolera. Música y naturaleza
Ventolera. Música y naturaleza | Ventolera. Música y naturaleza
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Mantas en la hierba, picnic, música en directo y un entorno natural privilegiado junto al río Manzanares. Con esta propuesta, 'Ventolera. Música y naturaleza' celebra su IV edición en Manzanares El Real, que invita a disfrutar de una jornada cultural, familiar y al aire libre en los jardines del Centro de Atención Ciudadana.

Así será la nueva edición de Ventolera. Música y naturaleza

La cita, que tendrá lugar en una ubicación privilegiada, junto a la ribera del río Manzanares, une cultura y naturaleza, en una experiencia participativa, cercana y para todos los públicos. Organizada por La Tarara, Ventolera nace con el objetivo de abrir nuevos espacios para la cultura en el municipio y convertir la música en un punto de encuentro en plena naturaleza.

Ventolera. Música y naturaleza. Natalia Carcamo
Ventolera. Música y naturaleza. Natalia Carcamo

La cuarta edición del festival, que se celebrará el próximo domingo 31 de mayocomenzará a las 12.00 h, con la actuación de la Big Band del Conservatorio Profesional de Música Rodolfo Halffter, dirigida por Alexander Schnieper. La agrupación, formada por alumnos del conservatorio, interpretará piezas de grandes clásicos del jazz, swing y soul del siglo XX.

Después del concierto, a las 14.00 h, llegará uno de los momentos más especiales de la jornada: una comida de campo, en la que se invita a los asistentes a traer sus mantas y picnic para compartir una comida campera en el jardín del CAT, disfrutando del entorno y de una jornada de convivencia al aire libre en este entorno único que se abre a la cultura en Manzanares el Real.

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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