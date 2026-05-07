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Madrid

I Love Reggaeton
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Los mejores festivales de música en Madrid de 2026

Desde los conciertos de Inverfest, hasta los próximos Río Babel o Mad Cool: tenemos los horarios, artistas y fechas

Escrito por Time Out Madrid editors
Colaboradores: María Sanz y Llorenç Julià Ruiz
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Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Algunos de ellos ya han avanzado las fechas de su próxima edición, han desvelado los primeros artistas del cartel e, incluso, algunos la programación al completo. Para que no os perdáis ninguna cita musical a lo largo del año, aquí os dejamos con toda la información sobre festivales en Madrid este 2026.

RECOMENDADO: Festivales de pequeño formato para una escapada musical en plena naturaleza

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Festivales en Madrid este 2026

Sound Isidro

  • Música
  • Madrid
Sound Isidro
Sound Isidro
La rate timide

El festival de Madrid que reivindica la importancia de las salas de la ciudad regresa este año con una programación de lo más variada. Como en ediciones anteriores, los conciertos tendrán lugar durante los meses de abril, mayo y junio en espacios como Siroco, Shôko, The Bassement, BUT, El Sótano, El Sol, Independance o Wurlitzer Ballroom, entre otras.

Con más de 40 nuevos artistas confirmados para el cartel de 2026, Sound Isisdro contará con las actuaciones de Black Country, New Road, Soziedad Alkoholika, Rapsusklei & Sharif, Micah P. Hinson, Holy Fuck, Mourn, Cecilio G, The Haunted Youth o Bestia Bebé., entre muchos otros.

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Soundset Festival

  • Música
Soundset Festival
Soundset Festival
Ayuntamiento de Madrid

El ciclo de conciertos Soundset evoluciona y se convierte en Soundset Festival, un nuevo formato que conserva la esencia que lo ha definido desde sus inicios, al tiempo que amplía sus horizontes y multiplica la experiencia. El histórico patio de Condeduque acogerá así las actuaciones de artistas como RHR, Carne_kddo, Tracey, Nick León, CCL o MALA. Se celebrará entre los días 12 y 13 de junio.

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Día Europeo de la Música 2026

  • Música
  • Legazpi
Día Europeo de la Música 2026
Día Europeo de la Música 2026
DEMM 25. Ayuntamiento de Madrid

Madrid celebrará el Día Europeo de la Música 2026 con el DEMM26, un festival de dos días durante los cuales se han programado ocho conciertos y, además, dos sesiones matinales de actuaciones y música para familias. Será en Matadero Madrid y el cartel será una gustosa mezcla de géneros musicales gracias a las actuaciones de artistas como María Arnal, Alizz, Ángeles Toledano, Rita Payés, el DJ set de Gazzi, pablopablo, Depresión Sonora y Akazie. El público infantil también tendrá su momento con las actuaciones de La Fantástica Banda y Le Parody.

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Noches del Botánico 2026

  • Música
  • Festival de música
  • Ciudad Universitaria
Noches del Botánico 2026
Noches del Botánico 2026
Noches del Botánico

Es posiblemente el festival de Madrid más ecléctico, alternando en un mismo cartel el flamenco con el jazz, los ritmos tropicales, el pop o el indie. Desde su primera edición se ha ganado un hueco en la programación de festivales madrileños y es que además de tener un cartel para todos los gustos, se celebra en un entorno idílico que hacen que la experiencia sea única.

El cartel de la edición de 2026 cuenta con las actuaciones de populares artistas como Rigoberta Bandini, Ginebras, Love of Lesbian, Van Morrison, Belle & Sebastian, ZZ Top, The Kooks, Diana Krall y Garbage, entre otros.

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Love The 90's Festival

  • Música
  • Campo de las Naciones
Love The 90's Festival
Love The 90's Festival
Raul Barcia

Love The 90's Festival es un festival dedicado a la música de aquella década. Este año, regresa al Recinto Ferial IFEMA Madrid, el próximo 13 de junio, con un cartel formado por más de 50 artistas, repartidos en cuatro escenarios distintos, como King África, Celtas Cortos, Azúcar Moreno, Vengaboys, Dr. Alban, Corona, Whigfield, C+C Music Factory, Ace of Base, Inner Circle, Nitzer Ebb, Octave One, Paradisio, 2 Eivissa o Proyecto Uno.

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A Summer Story

  • Música
A Summer Story
A Summer Story
A Summer Story

La música electrónica conquista el verano en Madrid y la Ciudad del Rock de Arganda deja de lado su nombre durante dos días para rendirse ante los mejores DJ de electrónica del momento. Este 2026 el espectacular escenario acogerá a artistas como David Guetta, Armin Van Buuren, Koro Lova, Third Party y Jamie Jones, entre otros.

La nueva edición de A Summer Story se celebrará el viernes 19 y el sábado 20 de junio de 20.00 a 08.00 h, doce horas ininterrumpidas cada día para darlo todo hasta el amanecer. 

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Love the Twenties Festival 2026

  • Música
  • Campo de las Naciones
Love the Twenties Festival 2026
Love the Twenties Festival 2026
Raul Barcia

Si tuviéramos que hablar del Love the Twenties Festival 2026 en datos, lo haríamos explicándote que hay más de 50 artistas confirmados (Kate Ryan, Carl Craig, David Civera, Raúl, Melocos, Cristian Varela, King África, Las Supremas de Móstoles, Rosa López, Efecto Mariposa…) que irán pasando por los cuatro escenarios que planean montar. Ahí es nada. Si tuviéramos que hablar de este festival en otros términos, lo que te diríamos sería que aquí sonará un poco de todo: pop, dance, techno y hasta algunas versiones punk descaradas de temazos de los 2000. Será el 20 de junio en Ifema. 

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Puro Latino Madrid Fest 2026

  • Música
  • Madrid
Puro Latino Madrid Fest 2026
Puro Latino Madrid Fest 2026
Foto: Morad

El Puro Latino Madrid Fest 2026 se encuentra inmerso en los preparativos de la que será la cuarta edición Estrena ubicación, en la Universidad Autónoma de Madrid, pero lo que no cambia son sus ganas de reunir a miles de personas para bailar al ritmo de la mejor música latina. Habrá reguetón, trap, trap-soul o hip-hop. Y se encargarán de ello algunos de los artistas más aclamados del momento venidos desde distintas partes del mundo: Morad, Young Cister, JC Reyes, Roa, Alvama Ice, Anuel AA, Cyril Kamer, RVFV, Ñengo Flow, Kidd Voodoo, …

 

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Iberdrola Music Festival

  • Música
  • Madrid
Iberdrola Music Festival
Iberdrola Music Festival
Lenny Kravitz

La compañía energética está de aniversario. Cumple, nada más y nada menos, que 125 años y para celebrarlo ha decidido organizar un festival, el Iberdrola Music Festival, una jornada dedicada a la música. Y para ello, ha programado conciertos de artistas tanto nacionales como internacionales y de distintos géneros musicales: Lenny Kravitz, Manuel Carrasco y Ana Mena. Y eso no es todo: lo completan Álvaro de Luna y Lola Bozzano. 

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La Carbonería del Galván

  • Música
  • Legazpi
La Carbonería del Galván
La Carbonería del Galván
Miss Caffeina

El Parque Enrique Tierno Galván será el encargado de acoger La Carbonería del Galván, un nuevo ciclo de conciertos que nace con el objetivo de convertir el parque en un espacio para habitar la música.

En su estreno, ya se ha confirmado el cartel, que combina nombres consolidados con propuestas de marcado carácter autoral y festivo: Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Rosana, Ke Personajes, Gipsy Kings, Marwan...

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Río Babel

  • Música
  • Festival de música
  • Madrid
Río Babel
Río Babel
El festival Río Babel 2025

El festival celebrará su novena edición continuando con su apuesta por un cartel ecléctico. Río Babel 2026 se celebrará del 3 al 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, con Katy Perry, The Offspring, Amaia, Bomba Estéreo, Molotov o La Casa Azul, entre otros, como algunos de los primeros artistas confirmados.

Además de la propuesta musical, Río Babel se caracteriza por apostar por la comedia y el humor, con su escenario Babel Comedy. 

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Mad Cool

  • Música
  • Madrid
Mad Cool
Mad Cool
Florence + The Machine, en directo

El festival más grande de Madrid celebra una década este 2026 con una edición que tendrá lugar del 8 al 11 de julio, con cuatro jornadas de música en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde. Este año, como novedad, el festival ha publicado todos los nombres del cartel al mismo tiempo. 

En su décima edición, Mad Cool 2026 reunirá a más de 70 artistas de primer nivel, distribuidos en cuatro jornadas. Entre los cabezas, destacan Foo Fighters, Moby, Florence + The Machine, Jennie, Twenty One Pilots, Kings Of Leon, Nick Cave & The BAd Seeds o Pulp.

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Coca-Cola Music Experience 2026

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  • Festival de música
  • Madrid
Coca-Cola Music Experience 2026
Coca-Cola Music Experience 2026
GLP

El Coca-Cola Music Experience 2026 ya calienta motores para que la vuelta del verano no se nos haga tan cuesta arriba y septiembre comience bailando al ritmo que marquen los artistas que pasarán por su escenario. A saber, Dellafuente, Natalia Lacunza, Lorna, Milo J, Dimitri Vegas, Lucho RK… Y esto es solo un ir abriendo boca porque faltan confirmaciones. No faltarán, además, experiencias para completar el festival ni foodtrucks en los que añadirle un puntito gastro a estos dos días de música.

 

 

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Jardín de las Delicias

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  • Ciudad Universitaria
Jardín de las Delicias
Jardín de las Delicias
Jardín de las Delicias

Este festival se ha ganado a pulso que muchos lo consideren el evento perfecto para despedir el verano o para hacer más llevadera la rentrée después de las vacaciones. Y este año, el Jardín de las Delicias aspira a revalidar ese estatus. Para ello, ya ha ido desvelando algunos de los nombres de un cartel que se caracteriza por unir a artistas de primer nivel del pop, el indie y el rock en español. 

Así, los días 18 y 19 de septiembre, podremos disfrutar Een el recinto Cantarranas con los conciertos de Dani Martín, Viva Suecia o Sexy Zebras. Sabemos también que no faltarán los detalles en forma de performances, actividades interactivas y sorpresas, que den ese plus diferencial al evento. Y, por supuesto, gastronomía, mucha gastronomía que podrá degustarse de foodtruck en foodtruck.

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Brava Madrid 2026

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  • San Fermín
Brava Madrid 2026
Brava Madrid 2026
Brava Madrid

Quien lo probó, lo sabe: Brava Madrid 2026 es una de las sorpresas musicales más divertidas de la temporada, un festival donde la música, la moda y la fantasía se unen para disfrutar de todo tipo de artistas nacionales e internacionales. Un festival para lucir brilli brilli y bailar éxitos míticos. Y todo ello bajo un 'dress code' que convierte esta cita musical en un evento único y de petardeo máximo que siempre conviene tener marcado en la agenda. Este año será en la Caja Mágica y ya han confirmado su asistencia artistas como Sugababes, Natalie Imbruglia, Fangoria, Vengaboys, Leire Martínez, Soraya, Sofía Cristo…

 

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Time Warp Festival

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Time Warp Festival
Time Warp Festival
Time Warp

La tercera edición del festival Time Warp regresa a Madrid con una combinación de música electrónica y experiencias inmersivas, apostando por un 'line up' de reconocidos artistas del circuito 'techno' nacional e internacional, acompañados de una producción sin precedentes.

El recinto ferial Ifema Madrid será el hogar de Time Warp, con una propuesta repartida en dos escenarios independientes, a lo largo de dos jornadas consecutivas (18 y 19 de septiembre), donde la atmósfera 'techno' se acompañará de un diseño de producción de primer nivel.

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Madrid Salvaje

  • Música
Madrid Salvaje
Madrid Salvaje
Madrid Salvaje

Es una de las citas musicales más solicitadas por el público y este año, además, ya ha confirmado que Fernando Costa, uno de los raperos más destacados del panorama actual, será uno de los protagonistas. Y no estará solo porque Madrid Salvaje 2026 reunirá durante dos días (25 y 26 de septiembre) a los artistas más reconocidos y también a figuras emergentes de la escena underground del país (Iban, Damorte, Jime, Kidd Keo, Lorna, Mayo214...).

El que está considerado como el festival de música urbana más importante del país, creado por y para los amantes de este género, contará también con otras actividades en su propuesta. Será en Leganés, en el Estadio Ontime Butarque.

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