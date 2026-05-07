Los mejores festivales de música en Madrid de 2026

El festival de Madrid que reivindica la importancia de las salas de la ciudad regresa este año con una programación de lo más variada. Como en ediciones anteriores, los conciertos tendrán lugar durante los meses de abril, mayo y junio en espacios como Siroco, Shôko, The Bassement, BUT, El Sótano, El Sol, Independance o Wurlitzer Ballroom, entre otras.
Con más de 40 nuevos artistas confirmados para el cartel de 2026, Sound Isisdro contará con las actuaciones de Black Country, New Road, Soziedad Alkoholika, Rapsusklei & Sharif, Micah P. Hinson, Holy Fuck, Mourn, Cecilio G, The Haunted Youth o Bestia Bebé., entre muchos otros.