El evento está impulsado por la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM)

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Música electrónica, jazz, reggaeton... Desde hace unos años, las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 se pone en marcha una propuesta que busca revolucionar un género en concreto.

Llega a Madrid un nuevo festival que busca romper con todas las normas

Con el objetivo de romper con la idea de 'festival de música clásica al uso', Escena Escorial llega a Madrid como el nuevo festival internacional de artes escénicas, impulsado por la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), bajo la dirección artística de Alondra de la Parra. Como preámbulo del festival, y considerado como uno de los mejores pianistas de la actualidad, Grigory Sokolov ofrecerá el 15 de agosto un recital extraordinario.

Comunidad de Madrid Ballet Español de la Comunidad de Madrid

La programación oficial de Escena Escorial arrancará el 28 de agosto, con 'Los colores de América', concierto que condensa el sello personal de la maestra Alondra de la Parra al frente de la orquesta, ofreciendo un recorrido musical por las Américas, con obras de John Adams, George Gershwin, Mozart Camargo Guarnieri, Astor Piazzolla y Arturo Márquez, con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) y Thomas Enhco al piano.

Ese espíritu continuará el día 29, en 'Choros y Milongas', con el guitarrista brasileño Yamandu Costa junto a una agrupación de cámara de la JORCAM, y se prolonga esa misma noche en el primer concierto nocturno del festival, 'Ecos Latinos', en el Teatro de la Antigua Mina. Uno de los nombres con más recorrido mediático fuera del circuito clásico, el violinista serbio-francés Nemanja Radulović, llega el 30 de agosto para presentar 'El violín en llamas', junto al ensemble Double Sens, con un programa que combina 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi con obras de Bach.

La primera semana de septiembre lleva al Teatro Auditorio, el día 3, 'Nascencia', una creación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, y que se presenta como una de las grandes citas de danza de esta primera edición del festival, explorando el origen del movimiento como impulso vital y motor de creación. Al día siguiente, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, junto con el Coro RTVE, interpretan la Sinfonía n.º 2 'Resurrección', de Gustav Mahler.

© Anna Flegontova Grigory Sokolov

El festival dará un giro radical el 5 de septiembre con 'Perhaps, perhaps… Quizás', en el Teatro Real Coliseo Carlos III, teatro físico y 'clown', sin una sola palabra hablada, de la mano de Gabriela Muñoz, conocida como 'Chula the Clown'. Esa misma noche, el segundo concierto nocturno, 'En un instante', con Thomas Enhco, se celebra en las terrazas del Teatro Auditorio y vuelve a mostrar la cara más libre e improvisada del cartel.

La cita del 6 de septiembre trae dos propuestas de cámara: por la mañana, 'Voltaje radical', con el Quatuor Arod interpretando obras de Haydn, Bartók y Fanny Mendelssohn; por la tarde, 'El color de la distancia', con el Coro de la Comunidad de Madrid interpretando obras de Elgar, Lecuona, Montsalvatge o Guastavino, dirección de Javier Carmena y Karina Azizova al piano.

Uno de los títulos con mayor proyección del festival llega el 12 de septiembre, el estreno en España de una nueva producción de 'Carmen', de Georges Bizet, bajo el título '@Carmen. The reel story', una relectura contemporánea y semiescenificada que traslada la historia al universo de las redes sociales, donde el deseo, la identidad y el poder se exponen ante la mirada constante de una comunidad digital. La protagoniza la mezzosoprano Gaëlle Arquez, una 'Carmen' de referencia internacional con paso por Bregenz, Covent Garden y el Teatro Real, junto al tenor Arturo Chacón-Cruz como Don José y el barítono Tommaso Barea como Escamillo, con dirección musical de Alondra de la Parra.

El viernes 18, el Trío Zénon ofrece 'Triple impacto', con obras de Mendelssohn y Ravel. Y el sábado 19, Escena Escorial pone el broche final con 'Barenboim y su Diván', con obras de Wagner, Schubert y Beethoven.

Escena Escorial El violín en llamas

Cómo conseguir entradas para 'Escena Escorial'

Las entradas generales para el festival 'Escena Escorial', que se celebrará entre los días 28 de agosto y 19 de septiembre, ya están disponibles para reserva. Podéis adquirir abonos, entradas individuales o pases para distintos conciertos.

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