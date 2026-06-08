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Madrid

VIDA Festival
Foto: Rafa Rubiales | VIDA Festival
Foto: Rafa Rubiales

Festivales de pequeño formato para una escapada musical en plena naturaleza

Una oportunidad para disfrutar de conciertos en entornos peculiares, alejados de los grandes macroeventos en la ciudad

Escrito por María Toro
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Los festivales y las piscinas naturales se han convertido en uno de los básicos del verano, que ya se alarga de mayo a septiembre. Pero lejos de esos macrofestivales en los cascos urbanos con grandes nombres internacionales, cada vez surgen más propuestas que apuestan por cuidar el entorno rural, promoviendo la gastronomía local, con unas jornadas de desconexión en las que, cómo no, la música es el epicentro.

Estos microfestivales están llenos de magia y son un plan alternativo para disfrutar en una escapada estival. Por eso, hemos querido recopilar algunos de los que se celebran en España. Citas en las que disfrutar del paisaje, la tierra y la riqueza cultural y patrimonial de nuestro país... con la música como excusa protagonista.

RECOMENDADO: Los mejores festivales de música en Madrid de 2026

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Festivales con encanto en plena naturaleza

Festival de los sentidos (La Roda)

Festival de los sentidos (La Roda)
Festival de los sentidos (La Roda)
Festival Los Sentidos

Los días 12, 13 y 14 de junio, la localidad de La Roda, en Albacete, acoge el Festival de los Sentidos y da lo que promete: disfrutar con los cinco sentidos de esta cita. En el cartel de este 2026, pueden leerse el nombre de bandas como Dorian, Sexy Zebras, Siloé, Ultraligera o Samuraï. Además de música, este microfestival cuida mucho las cosas del comer y en la edición de este año habrá propuestas que tengan que ver con los famosos Miguelitos de La Roda (te llevan a desayunar a su fábrica) o con los vinos DO La Mancha.

Jazz Vejer (Vejer de la Frontera)

Jazz Vejer (Vejer de la Frontera)
Jazz Vejer (Vejer de la Frontera)
Festival Jazz Vejer

"Poder disfrutar de música de calidad en un pueblo con un encanto tan especial". Esa era la idea que los dos creadores del festival Jazz Vejer tuvieron cuando decidieron poner en marcha esta cita hace ahora 10 años. Parece que interés había y que el evento no solo resiste, sino que tiene su particular legión de fans. Cómo no serlo si se trata de una cita íntima que huye de la masificación, donde el entorno también tiene su protagonismo y, para comodidad de los asistentes, todo está a mano: conciertos, restaurantes, hoteles… Del 25 al 27 de junio, por Vejer de la Frontera pasarán artistas como Marc Ribot’s, Marc Miralta, Banda Magda, The Allergies…

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Espina Fest (Vega de Espinareda)

Espina Fest (Vega de Espinareda)
Espina Fest (Vega de Espinareda)
Festival El Espinafest

Garage, surf, punk, R&B… La localidad leonesa de Vega de Espinareda tiene una banda sonora muy especial durante tres jornadas. Este año, El Espina Fest se celebrará del 26 al 28 de junio y, como siempre, será gratuito y al aire libre en un entorno único: Los Ancares Leoneses, catalogado como Reserva de la Biosfera, y a un paso de la playa fluvial más grande de El Bierzo. Conciertos, pinchadas nocturnas en la Plaza Mayor, vermú, mercadillo, ruta de tapas y pinchos por los bares… Este año, el carte lo componen nombres como los de Ana Curra, The Anomaly, Víctor Coyote, The Safety Pins...

Tierra Bobal Fest (Utiel-Requena)

Tierra Bobal Fest (Utiel-Requena)
Tierra Bobal Fest (Utiel-Requena)
Tierra Bobal Fest

Este 2026 celebra una cuarta edición que promete continuar con su fusión de música y experiencias locales. Tierra Bobal Fest tendrá lugar del 26 al 28 de junio en la localidad valenciana de Utiel-Requena, con un cartel encabezado por Sidonie, Santero y Los Muchachos y Karmento. Además de música, durante el festival podréis disfrutar de actividades vitivinícolas, visitas patrimoniales, rutas en la naturaleza… Aquí, el territorio está en un primer plano y el público lo disfruta con todos los sentidos.

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Vida Festival (Vilanova y la Geltrú)

Vida Festival (Vilanova y la Geltrú)
Vida Festival (Vilanova y la Geltrú)
Vida Festival

El casco urbano de Vilanova y la Geltrú lleva desde 2014 transformándose para acoger el Vida Festival, uno de los festivales más especiales de España. Una propuesta con la naturaleza y el buen rollo como grandes protagonistas y con una banda sonora llena de propuestas musicales tirando a eclécticas. Este 2026, del 2 al 4 de julio pasarán por su escenario artistas de la talla de Lia Kali, Guitarricadelafuente, Fatboy Slim, Alcalá Norte, Barry B, La Tania, Depresión Sonora…

Esférica Rioja Alavesa (Laguardia)

Esférica Rioja Alavesa (Laguardia)
Esférica Rioja Alavesa (Laguardia)
Festival Esférica Rioja Alavesa

Música en directo en escenarios singulares, catas de vino y una oferta gastronómica en la que brillan los productos locales. Esférica Rioja Alavesa es un festival… y una experiencia sensorial. Se celebra en una de las zonas vinícolas con más historia y tradición de la península, a los pies de la Sierra de Cantabria, en diferentes espacios de la Cuadrilla de Laguardia. El cartel de esta edición, que tendrá lugar entre el 3 y el 5 de julio, lo integran artistas como Sr. Chinarro, Duncan Dhu, Baiuca, Maren... 

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Huercasa Country Festival (Riaza)

Huercasa Country Festival (Riaza)
Huercasa Country Festival (Riaza)
Huercasa Country Festival

Segovia lleva 10 años transformándose en un enclave donde la música americana, el entorno y la gastronomía se dan la mano. Se lo debe a Huercasa Country Festival, que se celebra en Riaza los días 3, 4 y 5 de julio, a escasos metros del centro de la localidad en un espacio rodeado de vegetación. Cracker, Brent Cobb o Emily Nenni son los cabezas de un cartel que defiende el mundo rural, la diversión en familia y el respeto al medio ambiente. Un plan perfecto para una escapada distinta desde Madrid.

Portamérica (Caldas de Reis)

Portamérica (Caldas de Reis)
Portamérica (Caldas de Reis)
Festival Portamérica

Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra, M-Clan, Grande Amore, Amaia, Dani Martín, Niña Polaca, Repion, Sanguijuelas del Guadiana... Suma y sigue porque del 8 al 11 de julio, PortAmérica brilla con su propuesta musical, pero también con su propuesta gastronómica. Dentro del propio festival, el espacio ShowRocking reúne a los mejores chefs para ofrecer una experiencia gastronómica única, con pinchos gourmet para los asistentes. Comisariado por Pepe Solla, este año encontraréis a chefs como Eduard Xatrucht, Francis Paniego, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, Paco Roncero, Maca de Castro, Lucía Grávalo...

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Talarn Music Experience (Talarn)

Talarn Music Experience (Talarn)
Talarn Music Experience (Talarn)
Talarn Music Festival

Talarn Music Experience se celebrar en Lo Quiosc, un restaurante situado junto al pantano de Sant Antoni, en Lleida, rodeado de un paisaje para el recuerdo. A la naturaleza, súmale buena mesa y una propuesta musical increíble dividida en dos pases: julio y septiembre. Para el primero, la cita será del 16 al 18 de julio, será la décima edición de este evento y en ella se darán cita artistas como La Fúmiga, Ginestà, Buhos, Les que Faltaband… Para el segundo, el más rockero, las fechas escogidas son entre el 10 y el 12 de septiembre y el cartel lo integran nombres como Burning, La Frontera, Santero y los Muchachos, Manel Fuentes & The Sprin’s Team Band o Jordi Évole y los Niños Jesús.

Vértigo Estival (Martos)

Vértigo Estival (Martos)
Vértigo Estival (Martos)
Festival Vértigo Estival

Un chapuzón entre concierto y concierto. Sí, Vértigo Estival se celebra en una piscina, en concreto, en la Piscina Bellavista de Martos. Llevar un festival a finales de julio (24 y 25) a Jaén es arriesgado, pero refrescarse cada poco hará que disfrutéis al máximo de esta propuesta íntima que celebra 21 años de existencia. Este año, Las Petunias, Biznaga, Parquesvr, Rocío Saíz, Helicóptero Boom... se apuntarán a un bañito.

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SinSal SON Estrella Galicia (Isla de San Simón)

SinSal SON Estrella Galicia (Isla de San Simón)
SinSal SON Estrella Galicia (Isla de San Simón)
Festival Sinsal SON Estrella Galicia

"Un viaje en barco. Una isla. Un cartel secreto. Tres jornadas de música en directo". La carta de presentación de Sinsal SON Estrella Galicia deja claro desde el principio lo distintivo de su propuesta. Campo de concentración en la guerra del 36, inspiración de la lírica medieval en el siglo XIX y, ahora, oasis festivalero. La Isla de San Simón, en las Rías Baixas, acoge creaciones vanguardistas durante Sinsal y se transforma en un oasis donde vivir una experiencia muy diferente. Este 2026, la cita será del 24 al 26 de julio.

Dezaseteº Ribeira Sacra (Monforte de Lemos)

Dezaseteº Ribeira Sacra (Monforte de Lemos)
Dezaseteº Ribeira Sacra (Monforte de Lemos)
Festival Ribeira Sacra.

Este festival invita a sentir el territorio a través de sus vinos, paisajes, tradiciones, sabores y, cómo no, la música. Entre el 24 y el 26 de julio, celebrará su décimo aniversario y lo hará con experiencias en torno al paisaje, la gastronomía, el patrimonio o el arte os permitirán vivir la Ribeira Sacra en su máxima expresión: recorrer en catamarán por el río Sil, conocer las bodegas y catar los vinos de la zonam pícnics junto a cascadas, rutas patrimoniales... Además de las actuaciones, que esta edición correrán a cargo de artistas como The Divine Comedy, Annie B Sweet, Sidonie, Puño Dragón, Baiuca...

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SonRías Baixas (Bueu)

SonRías Baixas (Bueu)
SonRías Baixas (Bueu)
Festival Sonrías Baixas

La coqueta villa marinera de Bueu se convierte en el escenario para el SonRías Baixas que traerá a algunas de las mejores bandas españolas durante tres jornadas en las que disfrutar, además, de su playa. La M.O.D.A, La Pegatina, Veintiuno, Zahara Rave, Ultraligera... son los cabezas de un cartel que llevará del 30 de julio al 1 de agosto la música a esta localidad gallega. 

Prestoso Fest (Cangas del Narcea)

Prestoso Fest (Cangas del Narcea)
Prestoso Fest (Cangas del Narcea)
Prestoso Fest

El "prao" del Prestoso Fest, en Las Barzaniellas, una pequeña aldea situada a apenas 2 kilómetros de Cangas del Narcea, es lo que lo hace verdaderamente único. Con la cohesión territorial por bandera, esta propuesta se autodenomina la Gran Fiesta de la Música Independiente en el Paraíso Natural y no es para menos. Entre sus frondosos bosques, se puede disfrutar entre el 6 y el 8 de agosto de artistas como Él mató a un policía motorizado, Axolotes Mexicanos, Standstill, Lorena Álvarez... También podéis apuntaros al enoturismo visitando viñedos y bodegas o conociendo el Museo del Vino de Cangas.

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Ebrovisión (Miranda de Ebro)

Ebrovisión (Miranda de Ebro)
Ebrovisión (Miranda de Ebro)
Festival Ebrovisión

En 2001 celebró su primera edición y, desde entonces, Ebrovisión es una cita imprescindible en la escena de la música independiente nacional. Organizado por la Asociación Cultural Rafael Izquierdo, su propuesta musical llega este año a Miranda de Ebro los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre, con Lori Meyers, Carlos Ares, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Shego... 

Cranc Festival (Menorca e Ibiza)

Cranc Festival (Menorca e Ibiza)
Cranc Festival (Menorca e Ibiza)
Cranc Festival

Cranc Festival nació en Menorca, con la intención de ampliar la oferta cultural de la isla, pero con el tiempo, su apuesta por un plan musical amable, cómodo y sin aglomeraciones para poder ver a los artistas en primera fila ha saltado también a su vecina Mallorca en el mes de mayo; y a Ibiza en junio (18). Así, en Ibiza la cita será en Sant Josep de Sa Talaia y reunirá a artistas como Soleá Morente, Mujeres o Billy Flamingos. Del 17 al 19 de septiembre, será el turno de Menorca (Mahón) con The Blaze, Soleá Morente de nuevo, Raya Diplomática, Go Cactus...

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Sonraíz (Carcabuey)

Sonraíz (Carcabuey)
Sonraíz (Carcabuey)
Festival Sonraíz

Cinco años lleva celebrándose Sonraíz en la localidad de Carcabuey, en pleno Parque Natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba. Esta edición se llevará a cabo entre el 18 y el 20 de septiembre y congregará a artistas como Blanca Paloma, Teresa Jiménez Morgana, Terrae, Cristina Len... entre otras. Dan forma a un cartel que va más allá de lo musical y que incluye artes plásticas, gastronomía, naturaleza, folklore y ruralidad junto a pensamiento crítico y feminista.

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