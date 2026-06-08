Una oportunidad para disfrutar de conciertos en entornos peculiares, alejados de los grandes macroeventos en la ciudad

Los festivales y las piscinas naturales se han convertido en uno de los básicos del verano, que ya se alarga de mayo a septiembre. Pero lejos de esos macrofestivales en los cascos urbanos con grandes nombres internacionales, cada vez surgen más propuestas que apuestan por cuidar el entorno rural, promoviendo la gastronomía local, con unas jornadas de desconexión en las que, cómo no, la música es el epicentro.

Estos microfestivales están llenos de magia y son un plan alternativo para disfrutar en una escapada estival. Por eso, hemos querido recopilar algunos de los que se celebran en España. Citas en las que disfrutar del paisaje, la tierra y la riqueza cultural y patrimonial de nuestro país... con la música como excusa protagonista.

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