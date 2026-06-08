Festival de los sentidos (La Roda)
Los días 12, 13 y 14 de junio, la localidad de La Roda, en Albacete, acoge el Festival de los Sentidos y da lo que promete: disfrutar con los cinco sentidos de esta cita. En el cartel de este 2026, pueden leerse el nombre de bandas como Dorian, Sexy Zebras, Siloé, Ultraligera o Samuraï. Además de música, este microfestival cuida mucho las cosas del comer y en la edición de este año habrá propuestas que tengan que ver con los famosos Miguelitos de La Roda (te llevan a desayunar a su fábrica) o con los vinos DO La Mancha.