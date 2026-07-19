La Red EMPOWER reúne distintos espacios culturales de la capital con recursos de accesibilidad cognitiva para personas con autismo y sus familias

Ir al museo puede ser un plan sencillo con el que disfrutar en familia, sin embargo, para aquellas familias con niños con autismo, esta experiencia puede ser todo un desafío. La falta de información anticipada, los estímulos, las normas poco visibles o la ausencia de zonas tranquilas pueden provocar que muchas actividades culturales sigan sin ser plenamente accesibles para la infancia neurodivergente.

En este sentido, la Red EMPOWER permite que la cultura sea algo accesible, ayudando a que las instituciones culturales sean más predecibles y comprensibles. La anticipación es una de las claves para convertir una visita a un museo en una experiencia agradable para las personas con autismo, a través del uso de pictogramas, agendas visuales o soportes de accesibilidad, que ayudan a los visitantes a saber todo lo que va a ocurrir, reduciendo así la incertidumbre ante espacios nuevos y desconocidos.

Museo de América África en el Caribe, desde el arte Naif hasta el arte Vodou

Las secuencias visuales también ayudan a que los niños conozcan el recorrido por las exposiciones, la realización de los talleres o las normas básicas de convivencia del museo, como no correr, no tocar las obras o hablar en el tono adecuado.

Actualmente, en Madrid, forman parte de la Red EMPOWER instituciones como el Museo ICO, el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, el Real Jardín Botánico-CSIC, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América, el Museo Casa Natal de Cervantes, la Casa Museo Lope de Vega, la Sala de Arte Joven, la Sala de Arte Alcalá 31, el Espacio Fundación Telefónica y Fundación Casa de México.

Casa-Museo Lope de Vega Estudio Casa-Museo Lope de Vega

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