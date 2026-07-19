Suscríbete
Buscar
Idioma:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

De la Casa de México al Real Jardín Botánico: una ruta por los museos más accesibles de Madrid

La Red EMPOWER reúne distintos espacios culturales de la capital con recursos de accesibilidad cognitiva para personas con autismo y sus familias

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Redactor, Time Out Madrid
Sala en el Museo ICO
Julio César González | Fotografía de sala en el Museo ICO
Publicidad

Ir al museo puede ser un plan sencillo con el que disfrutar en familia, sin embargo, para aquellas familias con niños con autismo, esta experiencia puede ser todo un desafío. La falta de información anticipada, los estímulos, las normas poco visibles o la ausencia de zonas tranquilas pueden provocar que muchas actividades culturales sigan sin ser plenamente accesibles para la infancia neurodivergente.

En este sentido, la Red EMPOWER permite que la cultura sea algo accesible, ayudando a que las instituciones culturales sean más predecibles y comprensibles. La anticipación es una de las claves para convertir una visita a un museo en una experiencia agradable para las personas con autismo, a través del uso de pictogramas, agendas visuales o soportes de accesibilidad, que ayudan a los visitantes a saber todo lo que va a ocurrir, reduciendo así la incertidumbre ante espacios nuevos y desconocidos.

África en el Caribe, desde el arte Naif hasta el arte Vodou
Museo de AméricaÁfrica en el Caribe, desde el arte Naif hasta el arte Vodou

Las secuencias visuales también ayudan a que los niños conozcan el recorrido por las exposiciones, la realización de los talleres o las normas básicas de convivencia del museo, como no correr, no tocar las obras o hablar en el tono adecuado.

Actualmente, en Madrid, forman parte de la Red EMPOWER instituciones como el Museo ICO, el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, el Real Jardín Botánico-CSIC, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América, el Museo Casa Natal de Cervantes, la Casa Museo Lope de Vega, la Sala de Arte Joven, la Sala de Arte Alcalá 31, el Espacio Fundación Telefónica y Fundación Casa de México.

Estudio Casa-Museo Lope de Vega
Casa-Museo Lope de VegaEstudio Casa-Museo Lope de Vega

NO TE LO PIERDAS: ¿Qué día son gratis los museos de Madrid?

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Invierno
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.