El proyecto supondrá una inversión superior a los 100 millones de euros, contando con más de 50 locales comerciales

Madrid es, sin duda, una de las mejores zonas para ir de compras. Ya sean prendas de algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, hasta mobiliario e incluso una gran variedad de artículos vintage, la capital es una ciudad ideal para hacer una maratón de compras. Y, entre las mejores opciones, se encuentran los centros comerciales, complejos que reúnen una gran variedad de establecimientos, donde encontrar productos de moda, tecnología, decoración u hogar, entre muchos otros.

Asociación Vecinal de El Cañaveral. @avelcanaveral

Abre en Madrid este faraónico centro comercial

Con opciones como Oasiz Madrid o Las Rozas Village, un nuevo polo comercial llega al sureste de la capital. El futuro Parque Comercial El Cañaveral, de la mano de OMO Retail, aspira a convertirse en el mayor parque de medianas superficies de Madrid, al igual que uno de los principales nodos de actividad económica.

La apertura, prevista para la temporada navideña de 2027, tiene como objetivo convertirse en un referente comercial en Madrid. Este proyecto, que supondrá una inversión superior a los 100 millones de euros, estará ubicado en El Cañaveral (Vicálvaro), y contará con una superficie bruta arrendable (SBA) de 77.000 metros cuadrados, distribuidos en más de 50 locales comerciales, con alimentación, moda, hogar, ocio, restauración y servicios, al igual que 2.200 plazas de aparcamiento.

El diseño de este nuevo centro comercial está articulado en torno a cinco grandes zonas, como pueden ser alimentación, liderado por grandes cadenas; bricolaje y equipamiento del hogar; moda; mascotas y deporte. El complejo incorporará también una potente propuesta de ocio, con operadores especializados y un espacio dedicado al deporte que incluirá hasta 13 pistas de pádel.

Asociación Vecinal de El Cañaveral. @avelcanaveral

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