No muy lejos de La Moraleja, esta tienda cuenta con una amplia variedad de arbustos o palmeras, entre otros, al igual que artículos de decoración

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es normal preocuparse por el bienestar las plantas, especialmente si ya tienes en tu agenda esas vacaciones que tanto tiempo llevas planeando. Esta época puede convertirse en el momento más crítico del año para esos silenciosos compañeros del hogar. Con populares soluciones como los refugios climáticos y las guarderías de plantas, siempre es buen momento para sumar un nuevo miembro verde a la familia. Ya sea en populares mercadillos protagonizados por los precios bajos, o en gigantescos viveros, cualquier momento es perfecto para llenar tu casa de frescura, vida y alegría.

Viveros Shangái Viveros Shangái

Este gigantesco vivero de Madrid es el mejor lugar para comprar plantas

De más de 45.000 metros cuadrados de superficie, entre invernaderos, estanterías y pasillos, estamos hablando de Viveros Shangái, un comercio situado en el barrio de Hortaleza, cerca de La Moraleja (calle de los Padres Dominicos, 42). Este local es un lugar ideal para darle más vida a tu casa, hacer un buen regalo o pasar una entretenida tarde en lo que es básicamente un jardín botánico, donde podrás encontrar desde plantas de interior hasta arbustos decorativos, pasando por plantas aromáticas, árboles frutales o palmeras, entre muchos otros más.

Más allá de las plantas, Viveros Shangái también cuenta con una sección de decoración, donde podréis encontrar artículos como maceteros de diferentes materiales, cestos de mimbre, jarrones, bandejas o tiestos, entre otros. Aunque sus artículos la mayoría de veces parezcan estar a precios de subasta, cabe añadir que los precios de los productos van sin IVA, porcentaje que se añade posteriormente en caja.

Viveros Shangái Viveros Shangái

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