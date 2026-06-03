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Aquí puedes dejar tus plantas si te vas de viaje este verano: un nuevo refugio climático abre sus puertas en Madrid

Con la llegada del calor, nace la Guardería de Plantas en uno de los espacios más impresionantes del barrio de Delicias

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Miguel Spastida
Miguel Spastida | Miguel Spastida
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Con la llegada del verano, el premiado edificio de Infinito Delicias, donde brota el arte ciudadano y la gastronomía sostenible, se convierte en uno de los principales refugios climáticos abiertos del barrio de Delicias. Así, durante los meses de junio, julio y agosto, este espacio se convierte en un lugar donde estar, leer, trabajar e incluso hacer una pausa, a lo largo de la época más calurosa del año en Madrid.

Infinito Delicias
Infinito DeliciasInfinito Delicias

Deja tus plantas en buenas manos en este impresionante espacio de Madrid

Dentro de esta propuesta, nace la la Guardería de Plantas, una iniciativa pensada para quienes se van de viaje durante el verano y necesitan dejar sus plantas en un lugar cuidado y fresco. Así, el espacio gradas de Infinito acogerá este servicio de cuidado compartido, donde las plantas pasarán el verano acompañadas y atendidas.

A partir del 10 de junio, todos los miércoles, de 18.30 a 20.30 h, habrá un espacio de recogida, consulta y acompañamiento, donde resolver dudas relacionadas con el cuidado de las plantas y cómo mantenerlas sanas durante estos calurosos meses. Este espacio también incorporará una pequeña biblioteca de temática botánica, concebida como un lugar de consulta y lectura alrededor de las plantas, el paisaje y el cuidado del entorno.

Infinito Delicias
Infinito DeliciasInfinito Delicias

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