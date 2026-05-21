El evento, que contará con más de 150 variedades está organizado por Plantes Pour Tous, compañía francesa dedicada a acercar la botánica a todos los públicos

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, qué mejor que disfrutar de un buen plan al aire libre. Ya sea dar un paseo por alguno de los parques más bonitos de la ciudad, o tomar algo con amigos en una agradable terraza, los planes fuera de casa están a la orden del día en Madrid. Pero, pensando en el hogar, siempre es buen momento para renovar su 'look'. Ya sea un buen mueble, la pintura o la decoración, son muchos los factores a tener en cuenta. Y, aunque a veces puedan pasar desapercibidas, las plantas son algunos de los elementos que más vida le pueden dar a una casa. Por suerte, Madrid cuenta con un enorme y variado listado de tiendas, floristerías e invernaderos donde comprar todo tipo de flores y plantas a muy buenos precios.

Plantes Pour Tous

Plantas por menos de 1 euro en este macro mercadillo de Madrid

Organizado por la compañía francesa Plantes Pour Tous, que se dedica a acercar la botánica a todos los públicos, durante tres días, la capital se llenará de plantas con precios que parten desde los 0,99 €. Una vez más, el Espacio 23, ubicado en el Barrio de Salamanca (c/ del Gral. Oráa, 23), se convertirá en un macro vivero, con miles de plantas a la venta para todos los gustos.

Las jornadas, pensadas para los amantes de la botánica, al igual que aquellos que buscan adoptar su primera planta, contará con más de 150 variedades únicas y fáciles de cuidar, al igual que plantas grandes, 'pet friendly' o de sombra, acompañadas de una sección de macetas, jardineras y tierra para macetas hechas en Francia.

Cómo conseguir entradas para la gran venta de plantas

La Gran Venta de Plantas en Madrid se celebrará en el Espacio 23 entre los días 5 y 7 de junio, en horario de 11.00 a 19.30 h (viernes); 10.00 a 20.00 h (sábado) y 11.00 a 18.00 h (domingo). El acceso al evento es gratuito, previa reserva de entradas. Además, sólo se acepta el pago con tarjeta.

Plantes Pour Tous

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