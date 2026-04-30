El Teatro de Títeres del Retiro acoge una nueva edición de 'San Isidro Titiritero', un ciclo especial con motivo de las Fiestas de San Isidro que reúne una programación variada, pensada para toda la familia. En esta ocasión, participarán en el ciclo seis compañías, cuatro de ellas internacionales y dos nacionales, una de ellas siendo madrileña.

Teatro de títeres del Retiro

Vuelve este ciclo con espectáculos de títeres

La programación se inaugura los días 2 y 3 de mayo con Arlequín y los Juglares, que presenta 'El árbol de los zapatos'. Fundada en 1972, es una de las compañías más longevas y prestigiosas de Colombia. Actualmente, combina la creación escénica con la labor pedagógica en su escuela de teatro y la organización de festivales.

El 9 de mayo será el turno de la compañía madrileña El Retablo, con 'Polichinela'. En un cuidado teatrillo de inspiración isabelina, podréis disfrutar de las aventuras de este personaje emblemático de la tradición titiritera. El 10 de mayo llegará la compañía francesa Bitonio con 'Pequeñas fábulas'. A través de la creación de Anthony Mainguet (Tonio), la compañía propone universos inspirados en el cine fantástico y el cómic, con un delicado trabajo de marionetas talladas en madera.

El 15 de mayo, coincidiendo con el día de San Isidro, se presentará la compañía Pelele Marionetas, también de Francia, con 'La muerte de Don Cristóbal'. Este personaje, heredero del polichinela italiano, fue recuperado por Federico García Lorca en su 'Retablillo de Don Cristóbal'. Dirigida por Paz Tatay, ha contribuido a mantener viva esta tradición con una propuesta llena de humor y carácter.

Pequeñas Fábulas. Bitonio

El 16 de mayo será el turno de la compañía argentina Saltimbanquis, que presentará 'El horrible'. Lejos de su título, se trata de un espectáculo sensible y poético que invita a reflexionar sobre la belleza y la importancia de mirar más allá de las apariencias. El ciclo se clausurará el 17 de mayo con la compañía andaluza La Gotera de Lazotea y su espectáculo 'Trapito viajero'.

Cómo conseguir entradas para ' San Isidro Titiritero'

Todas las funciones de 'San Isidro Titiritero' se celebrarán a las 18.00 horas. La entrada es gratuita, previa descarga.

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