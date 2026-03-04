Uno de los deportes más practicados y populares actualmente, e ideal para aquellos que buscan probar experiencias nuevas y ponerse en forma al mismo tiempo, la escalada se ha convertido en una de las actividades más solicitados del momento. Tan solo hace falta contar con un rocódromo de confianza o, para aquellos más valientes, saber qué paredes y ubicaciones visitar.

Estos rocódromos de Madrid abren sus puertas gratis por el Día de la Mujer

Con motivo del Día de la Mujer, este domingo 8 de marzo, los rocódromos de Arkose invitan a las mujeres a celebrar esta jornada de manera diferente, con la escalada 'indoor' como principal protagonista. Esta propuesta, que combina actividad física, bienestar y aprendizaje, ofrece un lugar donde compartir experiencias, celebrar la fuerza y disfrutar del presente.

Arkose Madrid

Así, Arkose organiza una jornada de escalada gratuita para mujeres en sus centros, acompañada de un taller de Ciclo Menstrual y Escalada de la mano de Olga Burgos, una iniciativa que busca visibilizar y comprender las distintas fases del ciclo femenino, abarcando temas como la conciencia y la salud integrativa, que se llevará a cabo de forma exclusiva en su centro de Carabanchel (a las 18.00 h).

La actividad no requiere experiencia previa, con el objetivo de fomentar la colaboración, la comunicación y el apoyo mutuo mientras se disfruta del movimiento y la diversión. La escalada gratuita estará disponible en ambos centros de Arkose, ubicados en la calle Julia Nebot, 4 (Carabanchel) y la calle de Leñeros, 4 (Tetuán).

Arkose Madrid

Los mejores rocódromos de Madrid

Si finalmente te animas a probar la escalada, o eres un amante del deporte desde hace mucho tiempo, debes saber que la capital cuenta con un enorme plano de espectaculares rocódromos. Entre los más destacados se encuentran Urban Monkey Madrid, Sputnik Climbing, Uadibloc, Sharma Climbing o Indoorwall Getafe.

