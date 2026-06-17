El nuevo ciclo reúne algunas de las propuestas más estimulantes del flamenco actual, con el objetivo de crear un punto de encuentro entre artistas, lenguajes y formas de expresión

El gusto por el flamenco en Madrid es innegable. Declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) del Patrimonio Inmaterial de la región, debido a su importancia entre la sociedad madrileña, especialmente a partir de mediados del siglo XIX, son muchos los tablaos que acogen actuaciones repletas de pasión, música y arte jondo. Ahora, y como una de las principales novedades de este verano, llega a la capital un nuevo ciclo repleto de artistas con mucho duende.

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Nace un nuevo ciclo dedicado al flamenco en Madrid

Impulsado por Serious Fan Music, nace en Madrid 'Villanos del Flamenco', un nuevo ciclo que reúne a algunas de las propuestas más estimulantes del flamenco actual. Entre los meses de junio y julio, el Teatro Albéniz se convierte en el escenario para aquellos que buscan nuevas maneras de vivir el flamenco, poniendo el foco en propuestas con identidad, riesgo y verdad, con una mirada abierta y contemporánea sobre un género que sigue evolucionando sin perder su raíz.

Villanos del Flamenco

Villanos del Flamenco nace con la voluntad de crear un punto de encuentro entre artistas, lenguajes y formas de expresión atravesadas por un mismo ADN. Siguiendo la filosofía de otros proyectos como 'Villanos del Jazz', el nuevo ciclo propone abrir el flamenco a nuevas sensibilidades, reuniendo en una misma programación cante, baile y propuestas que conectan con otros lenguajes musicales y escénicos.

Esta es la programación de 'Villanos del Flamenco'

El ciclo arranca el viernes 26 de junio, con Alfonso Losa y Paula Comitre, que presentarán 'Alter Ego', un intenso diálogo coreográfico entre dos de las figuras más destacadas del baile actual. El sábado 27 llega Tomatito, una de las grandes guitarras del flamenco contemporáneo y figura clave en la historia reciente del género. Entrado el mes de julio, podréis disfrutar de las actuaciones de Jesús Carmona (día 2), con 'Baile de Bestias', una de las obras más reconocidas del coreógrafo y bailaor barcelonés, seguido del 'Centenario de Miles Davis: New Sketches of Spain', con Chano Domínguez, Antonio Serrano y El Negrón Trio (día 3). El sábado 4, podréis disfrutar de 'Paco de Lucía: Music for Big Band', dirigido por Alex Conde, que reimagina el repertorio del maestro desde una dimensión orquestal, ampliando su universo sonoro.

Villanos del Flamenco

El sábado 11, Laura Gallego presenta 'La última folclórica', un espectáculo que reivindica la copla como patrimonio vivo, conectando su legado con nuevas formas de interpretación y, como broche de oro, el domingo 12 de julio llega 'El Mundo Flamenco Saluda a Bob Marley', un proyecto que reúne a Josemi Carmona, Israel Suárez 'Piraña', Álex Conde, Alana Sinkey y Payoh Soul Rebel, para trazar un puente entre flamenco y reggae desde su raíz común.

Celia de Coca

Cómo conseguir entradas para Villanos del Flamenco

Las entradas generales para el nuevo ciclo, que se celebrará entre los meses de junio y julio en el Teatro Albéniz, ya están disponibles para reserva. Las actuaciones comenzarán a las 19.30 h, mientras que la apertura de puertas se llevará a cabo a las 19.00 h.

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