El tour arranca en marzo de 2027 en Belfast y pasará por España con dos únicas fechas en abril

Los pioneros del thrash metal están despidiéndose de los escenarios en una gira histórica que les llevará por todo el mundo después de más de cuatro décadas de carrera. Desde que el vocalista, guitarrista y compositor Dave Mustaine fundará la banda en 1983 ha llovido mucho.

Y por el camino no sólo cuentan con una multitudinaria legión de fans, también con más de 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, un premio GRAMMY® (además de recibir otras 12 nominaciones), miles de millones de reproducciones en plataformas digitales... Ellos han colocado diez álbumes en el Top 10 del Billboard 200, incluido el primero de su carrera en alcanzar el número 1 gracias a su aclamado decimoséptimo álbum de estudio.

Gracias a una composición sin concesiones, un virtuosismo musical extraordinario y unos directos arrolladores son unos de los mayores y más legendarios impulsores del heavy metal. Tenéis una última oportunidad de ver sobre el escenario a Megadeth, una banda repleta de clásicos indiscutibles, de himnos imprescindibles y decenas de curiosidades más allá de la música como aparecer en Los Simpson, tener su propia cerveza o, en el caso de su líder, su marca de vinos de alta gama.

Conciertos de Megadeth en España: venta de entradas

La gira arrancará el 9 de marzo de 2027 en Belfast. Serán 24 conciertos en grandes recintos para despedirse de sus seguidores en el Reino Unido y la Europa continental antes de concluir el 13 de abril en Lisboa (Portugal). En este Breakout: Hibernation Of The Nations (un tour concebido como un recorrido de varios años por todo el planeta) pasarán por España en dos únicas fechas y acompañados, como teloneros, de Black Label Society y Testament.

10 de Abril de 2027. Olimpic Arena de Badalona (Barcelona)

12 de Abril de 2027. Movistar Arena de Madrid

Hay ya dos maneras de conseguir las entradas que salen a la venta esta misma semana. Y se agotarán en poco tiempo. Así que apuntad.

Habrá una PREVENTA para compradores del ResurrectionFest2026 y compradores de la gira de Megadeth 2026. Será este jueves 6 de agosto a las 10:00h en este enlace

La VENTA GENERAL, un día después, viernes 7 de agosto, a la misma hora (10:00h) y en el mismo enlace.

Para adquirir paquetes VIP y consultar toda la información de la gira, visita route.resurrectionfest.es

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