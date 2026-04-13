Cubren paredes y fachadas, inundando de verdor y frescura el espacio que ocupan. Cada vez es más frecuente encontrar estos jardines verticales tanto por las calles de la ciudad como en restaurantes, tiendas o incluso oficinas. Solución perfecta para convertir un simple muro en un pequeño reducto de la naturaleza, además de ser un complemento perfecto de decoración, en la capital destacan ejemplos como CaixaForum Madrid, Bálamo o la avenida de la Ilustración, entre muchos otros.

Jardines verticales a la altura de Ventas. Ayuntamiento de Madrid

Unos nuevos jardines verticales se instalarán en Madrid

A la altura de Ventas, Madrid contará con unos nuevos jardines verticales. Situados en la M-30, el objetivo es incorporar esta infraestructura verde en el punto con mayor intensidad de tráfico de la ciudad, entre los puntos kilométricos 5,9 y 6,3, un tramo con seis carriles por sentido. Estos trabajos, que tienen un presupuesto base de licitación de 6,2 millones de euros, comenzarán este verano y se extenderán previsiblemente hasta principios de 2027.

La intervención permitirá crear una superficie vegetal de más de 2.800 metros cuadrados, a lo largo de 400 metros, mejorando tanto la integración paisajística de este entorno como sus condiciones ambientales. Más allá de su impacto visual, los jardines verticales también contribuirán a reducir el efecto isla de calor, disminuir la contaminación acústica y mejorar la calidad del aire.

Este nuevo proyecto contempla el cubrimiento vegetal de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle de Alcalá, así como de los estribos del puente. Estos jardines se instalarán en el espacio comprendido entre el cerramiento actual de las rampas y la barrera de seguridad de los carriles derechos, además de bajo el voladizo del tablero de las rampas y del puente.

La actuación se desarrollará junto a Parque Ventas, un proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 m² sobre la M-30 y permitirá conectar peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal. La plantación incluirá 34 especies mediterráneas seleccionadas por su resistencia a la sequía y su floración durante todo el año, adaptadas a las distintas condiciones de soleamiento y orientación.

Jardines verticales a la altura de Ventas. Ayuntamiento de Madrid

Dado que se trata del tramo con mayor intensidad de tráfico de la M-30, por el que circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos por hora, los trabajos se desarrollarán en horario nocturno, minimizando así su impacto en la circulación.

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