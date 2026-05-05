Llega la pista secreta en las alturas para disfrutar de los tardeos cerca del Palacio Real este verano

Tenemos un nuevo hotel en pleno centro de Madrid. Ocupa un histórico edificio de Telefónica (1954) y cuenta con 144 habitaciones. Se trata de un sello que arrancó en Milán (con un hotel boutique) y seguirá en París después de abrir en nuestra ciudad a un paso de Gran Vía, en la siempre bulliciosa plaza de Santo Domingo. Cuenta con un restaurante de clara orientación italiana/mediterránea y, sobre todo, una azotea de 500 metros cuadrados, la joya de esta temporada estival.

Urban Hive Madrid

Nueva azotea para el tardeo en Madrid centro

El precio de las habitaciones en Urban Hive Madrid (Cuesta de Santo Domingo, 9) partirá de unos 280 € por noche (sujeto a disponibilidad y temporada) pero los no huéspedes también estamos invitados a estos nuevos espacios donde lo histórico y lo contemporáneo dialogan con naturalidad gracias al trabajo del estudio Maison Malapert, y donde el rooftop será un secreto a voces este verano.

Jardines verticales en un patio interior, vistas panorámicas al Madrid de los Austrias, una "infinity pool" y un horno de leña son los grandes protagonistas de esta próxima parada para turistas y locales. Abren sus puertas en unas pocas semanas. Justo a tiempo para exprimir los tardeos en su azotea, un rincón amenizado periódicamente con sesiones DJs. Matteo Sciacovelli comanda Gina, la propuesta culinaria que se despliega en varios formatos: restaurante, bar y rooftop.

Urban Hive Madrid

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