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Un masaje gratis para celebrar el Día del Padre: así es la propuesta de este grupo conocido por sus alocados restaurantes y bares

Cada vez son más las personas que apuestan por regalar una experiencia

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Chic by Rosi la Loca
Chic by Rosi la Loca
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Una colonia, un jersey, un reloj, una corbata, una taza, un dibujo... Cada vez queda menos para la celebración del Día del Padre (19 de marzo), por lo que la búsqueda para encontrar el regalo perfecto ya está en marcha. Pero, frente a estos objetos, cada vez son más personas que apuestan por regalar experiencias. Y, un conocido (y alocado) grupo tiene la solución.

Rosi la Loca
Rosi la Loca

El grupo Rosi La Loca World convierte la fecha en una celebración que une gastronomía, coctelería y bienestar. Así, durante toda la jornada, todos los hombres que acudan a celebrar su día en Inclán Brutal Bar, Rosi La Loca, Bestial by Rosi La Loca, Boom Boom Ciao, y Chic by Rosi La Loca podrán disfrutar de un masaje profesional de diez minutos

Este jueves 19 de marzo, todos los padres podrán disfrutar de un masaje realizado por una profesional, aportando un momento de pausa dentro del característico ritmo vibrante de los locales del grupo, convirtiéndose así en una oportunidad dedicada al cuidado y la desconexión.

Chic by Rosi la Loca. Alvaro Fernandez Prieto
Chic by Rosi la Loca. Alvaro Fernandez Prieto

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