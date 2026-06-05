Los trabajos de remodelación incluyen la instalación de más de medio centenar de bancos y la renovación integral del alumbrado

La capital está en constante fase de cambio y evolución. Ambiciosos proyectos de obra y reforma que buscan mejorar la calidad de vida en la ciudad, y que abarcan desde el transporte público hasta edificios históricos o monumentos, la remodelación de una de las vías principales de Chamberí ya tiene luz verde.

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Más de un centenar de árboles y más espacio para los peatones en esta calle de Chamberí

Entre las calles José Abascal y Raimundo Fernández Villaverde, la remodelación de la calle de Alonso Cano supone una inversión de más de cuatro millones de euros, y será ejecutada, previsiblemente, hasta el verano de 2027. Los trabajos, que abarcarán una superficie de 14.700 metros cuadrados, tienen por objeto reequilibrar el espacio público, priorizando la continuidad y seguridad de los itinerarios peatonales, integrando adecuadamente el transporte público y mejorando la infraestructura verde.

Los peatones ganarán más de 1.200 m² de superficie, gracias a la reducción del ancho de la calzada. Asimismo, se incrementarán las zonas ajardinadas en 430 m² y se plantarán 120 nuevos árboles y más de 1.950 arbustos. Se creará una banda de servicio en el borde de las aceras, destinada a concentrar todos los elementos fijos como alcorques, alumbrado y mobiliario, liberando así el ancho de paso peatonal y garantizando un itinerario accesible y sin obstáculos.

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La remodelación incluye la instalación de más de medio centenar de bancos y la renovación integral del alumbrado con luminarias led de alta eficiencia energética. Asimismo, se cambiará la disposición de las farolas para optimizar la uniformidad lumínica. Para evitar acumulaciones de agua, se instalarán dos nuevos colectores longitudinales bajo las bandas de aparcamiento que recogerán las aguas pluviales a través de nuevos absorbedores y las derivarán a la red municipal existente.

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