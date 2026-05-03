El barrio recupera, con un recopilatorio de casi dos horas, algunas de las piezas más emblemáticas

La música y los bailes tradicionales vuelven a sonar por Madrid durante estas Fiestas de San Isidro, y en esta ocasión una de las citas imprescindibles para disfrutar de las celebraciones tendrá lugar en Lavapiés. El barrio recupera con un recopilatorio las piezas más emblemáticas de la zarzuela para que el público pueda disfrutar del género chico de los teatros de forma gratuita y al aire libre.

Shutterstock

La zarzuela toma esta plaza de Lavapiés

Lavapiés celebra San Isidro recuperando el espíritu más castizo de Madrid y devolviendo el alegre esplendor de la zarzuela a las mismas calles que la inspiraron hace siglos. En pleno corazón del barrio, la Plaza de la Corrala se convierte en un escenario abierto donde tradición, música y vida popular vuelven a encontrarse.

Un formato cercano, vivo y accesible que os permitirá no solo escuchar, sino formar parte de una tradición que ha acompañado a generaciones de madrileños. La programación de espectáculo gratuito, que se celebrará el próximo viernes 15 de mayo a partir de las 12.30 h, incluye piezas de 'El barberillo de Lavapiés', 'Luisa Fernanda', 'Doña Francisquita', 'La Gran Vía', 'La taberna del puerto' o 'La del manojo de rosas', entre otras zarzuelas.

Concierto de zarzuela. Asociación de Comerciantes de Lavapiés

Esta propuesta no es solo una cita musical, sino una invitación a redescubrir la esencia cultural de Madrid desde uno de sus barrios más diversos, creativos y vibrantes. Lavapiés se convierte así en un punto de encuentro donde tradición y contemporaneidad conviven de forma natural, reafirmando el valor de lo popular como patrimonio vivo.

NO TE LO PIERDAS: Siete tradiciones de San Isidro para hacer al menos una vez en la vida