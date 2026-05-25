Este titánico proyecto se convertiría así en la infraestructura más elevada de la capital

Madrid es una ciudad en constante cambio. Ya sean ambiciosos proyectos para la evolución del transporte público, como la instalación de los futuros trenes sin conductor; la renovación y transformación de lugares históricos, como el Palacio de Longoria o el Museo de Sorolla, o la construcción de nuevas piscinas municipales para disfrutar de la llegada del verano, son cada vez más los proyectos de emprendimiento que aterrizan en la capital.

Una noria gigante podría sumarse al 'skyline' de Madrid

Más allá del teleférico, los altos rascacielos o las azoteas más impresionantes de toda la ciudad, Madrid podría tener un nuevo inquilino para disfrutar de su 'skyline': una noria gigante. De más de 260 metros de altura, y sobre una superficie de 800 metros cuadrados, este titánico proyecto se convertiría en la infraestructura más elevada de la capital.

Las Cuatro Torres

Impulsada desde Madrid Foro Empresarial, la noria gigante se ubicaría en una parcela utilizada actualmente por la EMT de Madrid, junto a sus cocheras de Fuencarral, formando así parte de la operación Madrid Nuevo Norte. Con forma de elipse, la faraónica obra albergaría decenas de cabinas, al igual que un mirador de varios pisos en su parte central e iluminación nocturna.

Bautizada actualmente como 'Torre Panorama', el nuevo gigante de Madrid también busca generar oportunidades para nuevos comercios, hostelería y empleo, llegando de la mano del estudio de arquitectura de Carlos Rubio y un grupo inversor que se mantiene en el anonimato.

NO TE LO PIERDAS: El Teleférico de Madrid ya tiene fecha de reapertura: vuelven las mejores vistas de Casa de Campo