La luz está de moda en Madrid. Con motivo del Festival Internacional de Luz de Madrid, conocido como LuzMadrid, evento artístico y lumínico que se celebrará entre los días 12 y 14 de marzo en una variedad de espacios de la capital, como Matadero Madrid, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, el frontón Beti Jai o la fachada del Complejo Cultural El Águila, uno de los museos más curiosos e interesantes se une a la celebración del festival, con una promoción única.

Este curioso museo de Madrid abre sus puertas gratis

Con motivo de la celebración de LuzMadrid, el Museo de la Luz Madrid lanza una promoción especial, para aquellos que quieran completar este recorrido nocturno por la ciudad con una experiencia inmersiva en interior. Así, el jueves 12 de marzo, las entradas al museo serán gratuitas. Las instalaciones podrán visitarse de 19.30 a 00.00 h.

Igualmente, entre los días 13 y 14 de marzo, el museo aplicará un 50 % de descuento en las entradas, fechas que se presentan como una oportunidad única para visitar el museo al mejor precio. Ubicado en el barrio de La Latina, el Museo de la Luz es un espacio de más de 500 m² con instalaciones inmersivas e interactivas en las que la luz es el único medio de expresión y cuenta con una serie de proyecciones, efectos ópticos y entornos para vivir la experiencia de estar inmersos entre haces de luz.

Lola García Garrido

Así es el festival LuzMadrid

Esta edición contará con 15 obras de creadores de diferentes países, reforzando su carácter internacional y consolidándose como una cita cultural imprescindible para todos los públicos. La tercera edición de LuzMadrid, como principal novedad, cambia de fecha, para celebrarse a puertas de la primavera, del 12 al 14 de marzo, convirtiendo así la ciudad de nuevo en un lienzo de obras lumínicas, a lo largo de tres jornadas. El mapa completo de obras de LuzMadrid incluye piezas de artistas como Gonzalo Brondo, con 'Redentora'; 'Cluster', del estudio Playmodes; 'Trànsito', de cabosanroque y Studio Animal; 'Nadar la noche', del artista francés Cédric Le Borgne; 'Blueprint', del Studio Lemercier; 'Firmamento', del estudio Quiet Ensemble; 'Deriva Térmica', de Rafael Lozano‑Hemme o 'Flux', del colectivo Collectif Scale.

