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Viajar este verano será mucho más barato: megadescuentos de hasta el 90 % en autobuses y trenes si eres menor de 30 años

La iniciativa Verano Joven regresa por cuarto año consecutivo, pudiendo acceder a las rebajas con un código personal e intransferible

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Renfe AVE
Renfe AVE | Renfe AVE
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Las vacaciones de verano representan el momento ideal para disfrutar de ese viaje que llevas planeando durante meses con tus amigos o familia. Y, un año más, una de las iniciativas veraniegas más populares, perfecta para pasar un verano sobre ruedas descubriendo distintos destinos vuelve a ponerse en marcha, con grandes descuentos que pueden alcanzar hasta el 90 %.

Tren alta velocidad AVE
Photograph: Shutterstock

Vuelven los descuentos de Verano Joven

La iniciativa Verano Joven regresa por cuarto año para que personas de entre 18 y 30 años se desplacen por los distintos territorios de la Península e interrailes gestionados por Renfe, con rebajas en el coste final de los billetes. En la edición de 2026 del Verano Joven se podrán beneficiar de los descuentos todos los jóvenes con nacionalidad española o extranjera y residencia legal en España, nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008.

La campaña, ya en marcha, requiere el acceso a la página web, donde podréis inscribiros próximamente con vuestro DNI, NIE o pasaporte y obtener vuestro código personal e intransferible, necesario para realizar vuestras compras con descuento. Podrán acceder con descuentos a billetes de autobús y tren con fecha de viaje entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Entre los descuentos de Verano Joven, se encuentran medios de transporte como autobús regular de competencia estatal, servicios de media distancia convencional y en red de ancho métrico, títulos sencillos de Avant, servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los operadores ferroviarios o descuento del 50% del Global Flexible de Interrail de 10 días en dos meses, cuando se comercialice a través de Renfe.

AVE tren
© Shutterstock

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