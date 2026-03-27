El evento está organizado por Plantes Pour Tous, compañía francesa dedicada a acercar la botánica a todos los públicos

A la hora de renovar o actualizar el 'look' de tu hogar, no solo es importante tener en cuenta el aspecto del mobiliario, las cortinas o la decoración. Aunque muchas veces pasan desapercibidas, son algunos de los elementos que más vida le pueden dar a una casa. Estamos hablando, por supuesto, de las plantas, esos compañeros verdes que cada vez adornan más viviendas.

La capital cuenta con un enorme y variado listado de tiendas, floristerías e invernaderos donde comprar todo tipo de flores y plantas a muy buenos precios y, próximamente, regresa a Madrid un esperado y popular evento donde podréis adquirir una gran variedad de plantas, incluso por menos de un euro.

Plantes Pour Tous

Plantas por menos de 1 euro en este macro mercadillo de Madrid

Organizado por la compañía francesa Plantes Pour Tous, que se dedica a acercar la botánica a todos los públicos, durante tres días, la capital se llenará de plantas con precios que parten desde los 0,99 €. El Espacio 23, ubicado en el Barrio de Salamanca (c/ del Gral. Oráa, 23), se convierte de nuevo en un macro vivero, con miles de plantas a la venta para todos los gustos.

Estas jornadas, pensadas para los amantes de la botánica, al igual que aquellos que buscan adoptar su primera planta, contará con más de 150 variedades únicas y fáciles de cuidar, al igual que plantas grandes, 'pet friendly' o de sombra, acompañadas de una sección de macetas, jardineras y tierra para macetas hechas en Francia.

Plantes Pour Tous

Cómo conseguir entradas para la gran venta de plantas

La Gran Venta de Plantas en Madrid, se celebrará en el Espacio 23 entre los días 10 y 12 de abril, en horario de 11.00 a 19.30 h (viernes); 10.00 a 20.00 h (sábado) y 11.00 a 18.00 h (domingo). El acceso al evento es gratuito, previa reserva de entradas.