Esta villa medieval segoviana, con dos palacios, se encuentra en las faldas de una rojiza colina

Un año más, la villa segoviana de Ayllón celebra una fiesta que os permitirá viajar en el tiempo hasta épocas medievales, un plan ideal para una escapada familiar veraniega. Conocido como 'Ayllón Medieval', este gran festival regresa entre los días 24 y 26 de julio, con una gran programación de planes para todos los públicos, que incluye conciertos, animación, talleres infantiles, espectáculos y juegos. La fiesta, que este año celebra su XXVIII edición, se convierte también en una ocasión perfecta descubrir el patrimonio y legado arquitectónico y cultural del municipio.

Ayuntamiento de Ayllón Ayllón Medieval

Así será la XXVIII edición de 'Ayllón Medieval'

La nueva edición de 'Ayllón Medieval' arranca el sábado 25 de julio (11.30 h), con la presencia de personajes como el grupo de Añafileros y Atabaleros de la Guardia de Ayllón, una animación de calle y música de los dulzaineros Hermanos Ramos. A partir de las 12.00 h, abre sus puertas el mercado, con oficios y labores en directo.

A lo largo del día, podréis disfrutar de una gran variedad de actividades para todos los públicos, como talleres y espectáculos infantiles, microescenas teatrales, conciertos, paella popular, el despliegue del Gran Séquito, reparto de cerdo al pincho (al estilo Milagros) o el emblemático encendido de antorchas, seguido del canto común y reparto de sopilla de esquilador.

Entrado el domingo, podréis disfrutar de planes como animación de calle, muestra de labores en vivo, representaciones, conciertos, fideuá popular, la olimpiada rural y, por si no has podido verlo el día anterior, el encendido de antorchas, momento para descansar y disfrutar de los sentidos, en plena Plaza Mayor.

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