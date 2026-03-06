¿Quién no conoce el legendario relato del enfrentamiento del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, junto a su fiel escudero Sancho Panza, contra los terroríficos gigantes? Aunque al final no resultaron ser nada más que molinos, puedes revivir esa pieza de literatura cervantina a bordo de un tren turístico, organizado por Renfe y el Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real).

Shutterstock Molinos en Campo de Criptana

Siéntete como Don Quijote en este viaje en tren

Los Molinos de Viento de Campo de Criptana están declarados Bien de Interés Cultural. Así, el recorrido del Tren de los Molinos te invita a vivir una quijotesca jornada llena de experiencias, historia, patrimonio, artesanía y gastronomía, en un viaje que conecta Madrid con la localidad ciudadrealeña de Campo de Criptana.

El Tren de los Molinos parte desde la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor, con parada en Madrid Atocha Cercanías, antes de continuar su trayecto hasta Campo de Criptana. Esta experiencia temática arranca en el mismo tren, con personajes que amenizarán el trayecto, y os trasladarán, antes de llegar, al mundo de Cervantes.

Ayuntamiento de Campo de Criptana

Ya en Campo de Criptana, y mediante una visita guiada, podréis conocer los encantos de la villa de los molinos, como el Pozo de Nieve o la ermita del Cristo de Villajos; la gastronomía de La Mancha o el barrio del Albaicín con sus características casas de blanco y añil y sus casas cueva. Y, tras la hora de comer, llegará el momento de disfrutar de la Sierra de los Molinos, la estampa más icónica de La Mancha. Como curiosidad, de los muchos molinos de viento que allí se encuentran, tres de ellos son originales y aún funcionales.

Cuándo se pondrá en marcha el Tren de los Molinos

El Tren de los Molinos cuenta con varias fechas programadas a lo largo del año, como son el 9 de mayo, 6 de junio, 26 de septiembre, 10 y 24 de octubre y 7 de noviembre. En cuanto a billetes, ya está abierta la reserva para este viaje tan especial, con un coste de 55 euros para adultos y de 25 euros para menores de 14 años. Aun así, los menores de cuatro años podrán viajar gratis, siempre que no ocupen un asiento.

NO TE LO PIERDAS: Trenes turísticos de Madrid: todos los que no te puedes perder