Suscríbete
Language:
EspañolEnglish

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Madrid

Noticias

Vuelve esta gran feria para los amantes de la cerámica y la artesanía con talleres gratis y demostraciones en vivo

La 44ª edición es un momento ideal para encontrar todo tipo de piezas, tanto de uso doméstico como decorativo

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Feria de la Cacharrería, la mejor cita con la alfarería y la cerámica de España sin salir de Madrid
Feria de la Cacharrería. Ayuntamiento de Madrid
Publicidad

Una de las citas más especiales de las Fiestas de San Isidro, e ideal para comprar todo tipo de productos artesanales, como tazas, platos, fuentes o jarrones, entre muchas otras piezas, un año más, regresa a Madrid la Feria de la Cacharrería, una ocasión perfecta para que los amantes de la artesanía puedan conocer el trabajo de una variedad de talleres de alfarería procedentes de distintos rincones del país.

Feria de la Cacharrería. San Isidro
Feria de la Cacharrería. San Isidro

Así será la nueva edición de la Feria de la Cacharrería

De nuevo, la feria tendrá lugar en la plaza de las Comendadoras, del 14 al 17 de mayo (de 10.00 a 21.00 h). En ella se dan cita los centros alfareros y cerámicos más representativos y respetados (por su trayectoria artesanal) del país. Allí se podrán encontrar todo tipo de piezas de cerámica, tanto de uso doméstico como decorativo.

Además, podréis disfrutar de una variedad de actividades alternativas, como una exposición temática, cuyo eje central será la alfarería animal; trabajos en directo, donde apreciar el amasado del barro, torneado y decoración de piezas cerámicas; demostraciones en vivo, de la mano de Alejandro Espejel, maestro de taller de la Escuela Oficial de Cerámica Francisco Alcántara de Madrid, y talleres infantiles gratuitos de iniciación a la alfarería, de una hora de duración, y que serán impartidos por maestros alfareros.

Feria de la Cacharrería
Feria de la Cacharrería

Vuelven las Fiestas de San Isidro

Queda muy poco para poder volver a disfrutar de las fiestas más tradicionales y castizas de la capital. Este año, San Isidro regresa cargado con un programa repleto de actividades para toda la familia, ya sean conciertos, espectáculos de danza y circo, gastronomía madrileña, ferias, el tradicional pregón o los pasacalles, con los queridos gigantes y cabezudos. No os olvidéis de vuestros vestidos de chulapo y chulapa, al igual que el clavel, para disfrutar de unas jornadas repletas de entretenimiento entre el 7 y 17 de mayo.

NO TE LO PIERDAS: Siete tradiciones de San Isidro para hacer al menos una vez en la vida

¿Buscas más planes? ¡Inscríbete en nuestra newsletter y no te pierdas ninguno!

Más de Primavera
    Últimas noticias
      Publicidad
      Volver arriba

      Quiénes somos

      Contáctanos

      Time Out Madrid

      Time Out Worldwide

      Mapa del sitio
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.