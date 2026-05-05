La 44ª edición es un momento ideal para encontrar todo tipo de piezas, tanto de uso doméstico como decorativo

Una de las citas más especiales de las Fiestas de San Isidro, e ideal para comprar todo tipo de productos artesanales, como tazas, platos, fuentes o jarrones, entre muchas otras piezas, un año más, regresa a Madrid la Feria de la Cacharrería, una ocasión perfecta para que los amantes de la artesanía puedan conocer el trabajo de una variedad de talleres de alfarería procedentes de distintos rincones del país.

Feria de la Cacharrería. San Isidro

Así será la nueva edición de la Feria de la Cacharrería

De nuevo, la feria tendrá lugar en la plaza de las Comendadoras, del 14 al 17 de mayo (de 10.00 a 21.00 h). En ella se dan cita los centros alfareros y cerámicos más representativos y respetados (por su trayectoria artesanal) del país. Allí se podrán encontrar todo tipo de piezas de cerámica, tanto de uso doméstico como decorativo.

Además, podréis disfrutar de una variedad de actividades alternativas, como una exposición temática, cuyo eje central será la alfarería animal; trabajos en directo, donde apreciar el amasado del barro, torneado y decoración de piezas cerámicas; demostraciones en vivo, de la mano de Alejandro Espejel, maestro de taller de la Escuela Oficial de Cerámica Francisco Alcántara de Madrid, y talleres infantiles gratuitos de iniciación a la alfarería, de una hora de duración, y que serán impartidos por maestros alfareros.

Feria de la Cacharrería

Vuelven las Fiestas de San Isidro

Queda muy poco para poder volver a disfrutar de las fiestas más tradicionales y castizas de la capital. Este año, San Isidro regresa cargado con un programa repleto de actividades para toda la familia, ya sean conciertos, espectáculos de danza y circo, gastronomía madrileña, ferias, el tradicional pregón o los pasacalles, con los queridos gigantes y cabezudos. No os olvidéis de vuestros vestidos de chulapo y chulapa, al igual que el clavel, para disfrutar de unas jornadas repletas de entretenimiento entre el 7 y 17 de mayo.

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