La programación completa incluye una gran variedad de actividades para todos los públicos, en distintos escenarios de la capital

Queda muy poco para poder volver a disfrutar de las fiestas más tradicionales y castizas de la capital. Este año, San Isidro regresa cargado con un programa repleto de actividades para toda la familia, ya sean conciertos, espectáculos de danza y circo, gastronomía madrileña, ferias, el tradicional pregón o los pasacalles, con los queridos gigantes y cabezudos. No os olvidéis de vuestros vestidos de chulapo y chulapa, al igual que el clavel, para disfrutar de unas jornadas repletas de entretenimiento entre el 7 y 17 de mayo.

Fiestas de San Isidro. Ayuntamiento de Madrid

Así serán las fiestas de San Isidro 2026

Bailes tradicionales, conciertos de grupos míticos y algunos de los artistas más innovadores de la escena actual, espectáculos de zarzuela, chotis y flamenco o las verbenas son solo algunos de los planes más destacados de las celebraciones, que a lo largo de varias jornadas ofrecen una gran programación de actividades para todos los públicos. Este año, la escritora Sonsoles Ónega se encargará del pregón.

Para los amantes de la música, las fiestas de San Isidro contarán con una gran variedad de conciertos que se celebrarán en distintos escenarios, con actuaciones que incluyen artistas y bandas como Socio Ejecutor, Serko, David Otero, DJ del Puerto, Manuel Malou, La Milagrosa, Mari Pepa de Chamberí, Amor Líquido, Carlangas, Rebe, Vicente Calderón, Hens, Las Ketchup, Los Chunguitos y familia, Camellos, La Bien Querida, Amore, Las Dianas, Baiuca, Fangoria, La Paloma, Las Migas o Xavibo, entre muchos otros.

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La programación de las fiestas de San Isidro también incluyen otros planes, como talleres de chotis, el pasacalles de gigantes y cabezudos, espectáculos de folclore, visitas guiadas, actuaciones para el público infantil, exhibiciones o cuentacuentos. Además, tampoco se pueden dejar pasar planes como la tradicional bendición del agua, el Teatro de Autómatas o la degustación de cocido madrileño.

Y, como broche de oro, un año más, el castillo de fuegos artificiales iluminará el cielo de Madrid, un espectáculo que contará con 25 conjuntos pirotécnicos, desarrollados para integrarse artísticamente en la fiesta más castiza y única de Madrid. Entre los escenarios que formarán parte un año más de las fiestas de San Isidro, se encuentran Matadero Madrid, la plaza Mayor, la pradera de San Isidro y los jardines de las Vistillas.

Ayuntamiento de Madrid

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