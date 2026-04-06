El objetivo es promover el patrimonio histórico, cultural y literario del Siglo de Oro, en un espacio por el que también pasaron autores como Lope de Vega, Tirso de Molina o Quevedo

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor...". Sin duda, uno de los comienzos más emblemáticos de todos los tiempos, la caballeresca historia de Don Quijote es conocida por todos.

Sociedad Cervantina

Esta histórica imprenta abre sus puertas con vistas guiadas

La Comunidad de Madrid y la Sociedad Cervantina vuelven a poner en marcha un programa de visitas guiadas a la imprenta donde nació la primera edición de Don Quijote de la Mancha, una colaboración que busca promover el patrimonio histórico, cultural y literario del Siglo de Oro. Ubicada en la calle Atocha, es un enclave singular por su estrecha vinculación con el escritor y por conservar la ambientación propia del XVI. Destacar que, por sus instalaciones, pasaron también figuras del Siglo de Oro como Lope de Vega, Tirso de Molina o Francisco de Quevedo.

Durante el recorrido, en un espacio recreado para acercar al público al trabajo artesanal de la época, podréis conocer anécdotas relacionadas con la impresión y difusión de 'El Quijote', así como aspectos de la vida y obra de Cervantes antes y después de alcanzar reconocimiento universal.

Sociedad Cervantina

Cómo conseguir entradas para visitar esta histórica imprenta

El precio de la entrada, ya disponible para reserva, es de cinco euros, más gastos de gestión. Los recorridos, con una duración aproximada de una hora, se celebrarán los martes a las 18.30 h y los domingos a 12.00 h, durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre.

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