Time Out dice

Todo lo que siempre quisiste saber del vino natural y nunca te lanzaste a aprender. FONDO SUPPER CLUB, ese estudio creativo de diseño gastronómico que organiza los mejores saraos culinario-artísticos, tiene el curso perfecto, por rápido y didáctico, para todo aficionado al vino natural. Apenas dura tres horas y lo imparte nuestra querida Vicky, la vigneron de la bodega Pequeños y Salvajes, situada en Gredos. Bajo el título de 'Introducción al vino natural. Procesos y Filosofía', la sesión trata de conectar con la manera de hacer/vivir estos vinos descubriendo cómo es su producción y planteando nuevas formas de disfrutarlos con mayor consistencia. Nora Silva, Sara Oldenburg, Belén Cabello y Marta Moya vuelven con el taller idóneo para, a partir de una cata con diferentes referencias, entender las particularidades de estos vinos, cada vez más visibles en bares y cartas de restaurantes de relumbrón de Madrid. Datos prácticos para los interesados: será este sábado 18 de abril, de 11:00 a 14:00, en Escala House (Carranza, 22). ¿Precio? 80 euros.