Time Out dice

No hace falta cruzar medio Mediterráneo para comerse un buen souvlaki –brocheta de carne marinada y hecha a la parrilla–, un clásico de la cocina griega. A veces basta con coger la línea 1 y salir a la calle en plena Santa Engracia para disfrutar de una buena dosis de gastronomía helena. El de Chamberí es el tercer local de Egeo, la suvlakería griega cuya propuesta es tan sencilla como efectiva: cero artificios y mucho sabor. La fórmula se centra en un concepto de comida rápida de calidad, con precios realmente competitivos para el mercado que la rodea. Su carta, amplia y variada, mezcla clásicos reconocibles con algún giro contemporáneo. Porque sí, en Egeo puedes encontrar los imprescindibles —souvlakis, gyros, musaka—, pero también recetas menos obvias que prueban que en lo “fast” también caben opciones bien elaboradas e interesantes.

Además, la carta juega con un punto diferencial: más allá del formato en papel, también puede consultarse en vídeo a través de un código QR. Una herramienta original, tan sencilla como efectiva, que permite ver los platos antes de pedirlos y hacerse una idea bastante precisa de lo que va a llegar a la mesa (y, de paso, abrir el apetito).

La clave de estas cinco estrellas está en reside en el producto empleado y en cómo se trata. Cada plato de la carta se elabora a diario, con ingredientes frescos y una ejecución que busca ese equilibrio entre lo casero y lo inmediato. El resultado: platos sabrosos, con verduras en el punto perfecto de cocción, carnes con la impronta de parrilla precisa y salsas que suman y que apetece rebañar.

A la hora de pedir, puede ser por platos, en menú gyros e, incluso, en opción de menú degustación. Los souvlakis —de pollo o cerdo— son apuesta segura, y entre sus gyros destaca el de lomo alto de ternera, que juega en otra liga: sabor profundo, carne jugosa y bien trabajada, servido además con tzatziki, ensalada, pan de pita y patatas.

En el capítulo de entrantes, hay una buena variedad de untables, salsas y ensaladas, muy apetecibles por su frescura. Y, entre los calientes, las croquetas de calabaza con feta acompañadas de queso crema, almendras laminadas y rúcula y las brochetas de queso halloumi a la plancha con verduras y pesto de perejil que las acompaña –receta diseñada ad hoc para este plato– son acierto seguro.

En el apartado de bebidas se encuentra variedad de opciones tanto con alcohol como sin alcohol, más allá de las cervezas clásicas y los refrescos tradicionales. Destacan las bebidas caseras, como la limonada, junto a otras elaboraciones propias, y una selección de kombuchas de Komvida que encajan especialmente bien con el carácter fresco de la cocina. Los vinos, alineados con el resto de la propuesta, miran también hacia Grecia y hay una selección de cervezas artesanas, entre ellas, algunas griegas y su propia cerveza “Egeo” (sin gluten).

El espacio evidencia intención desde el primer vistazo: un diseño pensado para multiplicar la luz y generar una sensación de amplitud poco habitual. Las ondas en techos y paredes le dan textura y personalidad. A esto se suma la terraza, que amplía las posibilidades y permite incluso organizar reservas para grupos. Del lado del servicio, cabe recalcar que el equipo, amable y atento, conoce bien la propuesta que defiende y el concepto que traslada el restaurante.

Egeo no viene a reinventar la cocina griega, pero tampoco le hace falta. Lo suyo es hacerla bien, con honestidad y sin complicaciones, a un precio razonable que permite repetir experiencia. Acierto seguro.