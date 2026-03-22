Time Out dice

Tras la buena acogida en Marbella, donde el Grupo Casanis abrió el primer Nota Blu en 2022, tocaba hacer lo propio en Madrid (también han abierto embajada en Doha). En el local que ocupó durante tres años y medio el restaurante mexicano La Única, ahora situado en la vecina Alcalá, el ex futbolista y empresario Zazou Belounis se propone replicar el éxito marbellí en una de las zonas más cotizadas del barrio de Salamanca. Algo que, con el paso de los meses, probablemente termine consiguiendo, ya que aproximadamente el 95% de la carta es común a los tres Nota Blu abiertos hasta la fecha.

Y el motivo nos lo da Fabián Cangas, chef ejecutivo del grupo: “Creemos que la esencia del concepto debe permanecer intacta, aunque siempre dejamos un pequeño margen para dialogar con cada ciudad, adaptándonos sutilmente al público local y a su manera de disfrutar la gastronomía”. Y en el caso de Madrid, donde han vuelto a apostar por el estudio Nicoe Design a la hora de crear un interiorismo en el que conviven mármol, madera y terracota, tiene muy claro qué es lo que esperan terminar alcanzando: “Nos gustaría que el público madrileño vea Nota Blu como un lugar al que siempre puedes volver. Un restaurante donde la experiencia es consistente: buena cocina, un servicio cuidado, una gran coctelería y una carta de vinos que acompaña la propuesta”.

Pero, mejor vayamos por partes. Sobre esto último, podemos contarte que, efectivamente, su propuesta líquida cuenta con alrededor de 400 referencias de vino que recorren el mundo, desde Burdeos a Nueva Zelanda o Estados Unidos, pasando por Argentina o Sudáfrica. Lo que ocurre es que buena parte de esa oferta va a condicionar mucho el ticket final, que ahora mismo –sin hacer grandes aspavientos– ronda los 80-100 euros. También es cierto que conceden a la coctelería –su carta de cócteles es lo primero que te entregan– un protagonismo que se puede intuir nada más toparse con el bar junto al comedor de la entrada. De agitar la coctelera se encarga el argentino Colo Linari, que lleva desde los 16 años detrás de barras de todo el mundo y ha diseñado un concepto muy acorde al resto de los grandes atractivos del lujoso local.

Tras elegir entre más de 20 cócteles de autor, al comensal le tocará tener que decidirse entre cualquiera de sus ensaladas –la de coliflor cuenta con muchos adeptos – y platos de corte mediterráneo ligeramente actualizados como el vitello tonnato, las adictivas gambas cajún o una rica entraña –buen producto y buen punto– que se acompaña de una concentrada salsa de chalotas, bimi y patatas fritas caseras. Elaboraciones acertadas que, sorprendentemente, comparten espacio con pastas –como el codiciado linguini con bogavante–, una pizza margarita e incluso una selección de recetas con caviar.

“El concepto lleva ya casi cuatro años evolucionando, aunque muchos de los platos con los que empezamos –aproximadamente el 70%– siguen hoy en la carta. Siguen ahí porque representan muy bien la filosofía de la casa: sabores claros, técnica cuidada y una ejecución elegante”. Es lo que nos comenta el máximo responsable de una cocina que, a la hora de los postres, prefiere enfocarse en clásicos –muchos de ellos afrancesados– como la crème brulée de vainilla o el moelleux au chocolat, un bocado obligatorio para los que disfrutan de esa combinación frío-calor a modo de cierre de la experiencia.

“Madrid es un mercado gastronómico extraordinariamente dinámico y competitivo, donde conviven propuestas de enorme nivel. Precisamente por eso llegamos con la convicción de que nuestro lugar hay que ganárselo día a día, con trabajo, constancia y una experiencia que esté a la altura de lo que el público madrileño espera”, reconoce Cangas. Así que dejemos que sea el pueblo soberano –también el visitante que está de paso– quien decida acerca del lugar que puede ocupar en la capital este proyecto que viene de arrasar en la Costa del Sol.