Time Out dice

Unmar se encuentra alojado en el estómago del edificio “Infinito Delicias”, un espacio en el que convergen ideas y proyectos gastronómicos, eventos, exposiciones, conferencias, talleres y diferentes espacios de restauración (con ofertas permanentes y efímeras) en el barrio de Arganzuela. El conjunto comparte el hecho de tener la madera como protagonista en interior y exterior, y su uso sin tratar en la estructura interior, en la que contrasta la cara más industrial del edificio con la calidez que le aporta este material. Edificio y restaurante están ambos pensados para apostar por la sostenibilidad que, en el caso del segundo, se enfoca desde la circularidad: desde la selección de materiales de construcción hasta la comida, la máxima es aprovechar recursos y reducir desperdicio, alineados con la temporada.

El establecimiento despliega su sala en el patio principal, centro neurálgico del paso de personas y del despliegue de actividades que tienen lugar en Infinito Delicias. Es imposible entrar y no verlo. Por este motivo, también desde cada una de sus mesas y sillas (diseñadas por Lucas Muñoz empleando restos de materiales) se puede observar el paso a la escalera central, el ir y venir de sus visitantes, de quienes salen de un taller o visitan una muestra. Delimitado su espacio por varios bancales de plantas verdes, está a la vez a la vista y recogido, diferenciado del resto de elementos del edificio. El ambiente es informal, las servilletas de papel y no hay mantel que vista la mesa.

Su cocina, visualmente accesible a través de grandes ventanales, trabaja in situ cada una de las elaboraciones que visten su propuesta. La carta, no demasiado extensa, abarca una idea de “Gran Mediterráneo”, con influencias propias de países y orillas distintas de este mar. En general, resulta original y despliega varias opciones que tienen la verdura como protagonista, tanto entre sus entrantes como en los principales, y puede enfocarse para realizar una comanda tanto vegana como vegetariana.

Entre estas verduras, el cogollo braseado con praliné de avellanas y labneh sorprende, en su sencillez, por la buena mezcla en la que resulta cada bocado, la muhammara llega cubierta por una cama de remolacha en crudo, crujiente y aliñada con miel y mostaza que completa un plato fresco y sabroso. De su lado, la milanesa de coliflor con gremolata, hina y tzatziki es una buena idea de plato, pero el interior se encuentra excesivamente al dente, dado el grosor propuesto.

En la primera sección de la carta, los mejillones con gazpachuelo y trigo sarraceno, que aporta un punto de crujiente para un plato fresco, ligero, que pide rebañar pan. Imprescindible su plato de tortelloni de sobrasada vegetariana en salsa de miel, un principal contundente que puede ser buena idea para compartir. Aquí, el punto de la pasta es ideal para contener un interior sorprendente, que se revela a gusto del consumidor, en uno (mi recomendación) o dos bocados. En el lado cárnico, el tartar de ternera pasa desapercibido, especialmente comparado con las carrilleras al baharat con kale toscano y chalota frita, que están ideales en textura y bien equilibradas de sabor. De cierre, su cremoso de chocolate dan ganas de pedir la receta para replicar en casa: sencillo, bien hecho, es un postre ganador si le sumamos el aceite y el sésamo que lo acompañan.

De bienvenida cálida a la llegada y buena coordinación durante el servicio, el equipo de Unmar conoce a fondo la oferta que trabaja y sabe recomendar en función de comensales y preferencias, con una bienvenida cálida y bien organizado durante el servicio. La propuesta de vino es variada, abarca un amplio rango de precios y orígenes, con referencias asequibles. A la opción a la carta se suman los desayunos y las comidas, para las que cuentan con un menú de temporada (16,50€) servido de lunes a viernes a mediodía.